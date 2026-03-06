Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care aduce modificări importante procedurilor de înregistrare fiscală a contribuabililor. Documentul propune actualizarea formularelor utilizate în relația cu administrația fiscală și introducerea unor schimbări menite să simplifice procedurile și să reducă erorile de completare.

Printre cele mai importante noutăți se numără posibilitatea ca certificatul de înregistrare fiscală să fie emis și în format electronic, precum și modificări privind declarațiile pentru sediile secundare și structura certificatelor fiscale.

Una dintre schimbările propuse vizează formularul 060, utilizat pentru înregistrarea fiscală, actualizarea datelor sau radierea sediilor secundare ale contribuabililor.

Instrucțiunile de completare ale acestui formular vor fi actualizate în urma modificărilor legislative aduse prin Legea nr. 245/2025 la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Conform noilor reguli, contribuabilii care înființează sedii secundare vor avea obligația de a depune formularul în cazul în care acestea trebuie înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor.

Pentru a evita greșelile frecvente în completarea documentelor, ANAF propune și o regulă clară privind denumirea sediului secundar. În formular, câmpul „Denumire” va trebui să conțină numele contribuabilului care a înființat sediul, urmat de mențiunea „sediu secundar”.

Proiectul de ordin prevede și modificarea modelelor pentru două documente fiscale importante: certificatul de înregistrare fiscală și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

În noile formulare va fi introdusă o mențiune suplimentară – „Domiciliul fiscal/Adresa din țara de rezidență”. Această modificare are rolul de a permite identificarea corectă a contribuabililor nerezidenți care au obligații fiscale în România, dar nu au un domiciliu fiscal stabilit pe teritoriul țării.

Autoritățile fiscale explică faptul că această schimbare este necesară deoarece legislația actuală permite existența unor raporturi fiscale cu persoane sau entități din alte state, iar formularele utilizate până acum nu reflectă complet aceste situații.

Una dintre cele mai importante noutăți propuse de ANAF este introducerea posibilității de emitere a certificatului de înregistrare fiscală și în format electronic.

În prezent, acest document este eliberat în principal pe suport de hârtie. Dacă proiectul va fi adoptat, certificatul va putea fi emis atât în format tipărit, cât și digital. Varianta electronică va fi transmisă contribuabililor prin Spațiul Privat Virtual (SPV).

Documentul digital va fi semnat cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanțelor, bazată pe un certificat calificat, iar comunicarea dintre ANAF și contribuabili se va face exclusiv prin mijloace electronice.

Proiectul de ordin se află în prezent în etapa de consultare publică. După analizarea observațiilor și propunerilor primite, documentul va fi aprobat prin ordin al președintelui ANAF și publicat în Monitorul Oficial.