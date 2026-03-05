O femeie de afaceri din Alba Iulia a fost păcălită printr-o înșelătorie bine organizată. Mai multe persoane au contactat-o și s-au prezentat drept angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ai unei bănci. Prin această metodă, au reușit să o convingă să facă mai multe transferuri bancare. Escrocii i-au spus că firma ei ar avea de recuperat bani de la stat, iar sub acest pretext au determinat-o să trimită peste 100.000 de euro în conturi controlate de ei.

Polițiștii au explicat că povestea femeii este un semnal de alarmă. Ei au arătat că infractorii se folosesc de identitatea unor instituții cunoscute, cum ar fi ANAF sau bănci, pentru a convinge victimele să transfere bani în conturile indicate de ei.

Totul a început când femeia a fost sunată de persoane care au pretins că sunt reprezentanți ai ANAF. Aceștia i-au spus că firma pe care o conduce ar avea de recuperat o sumă de bani plătită către stat la sfârșitul anului 2025. Escrocii au afirmat că, pentru a primi banii, urma să fie contactată de un reprezentant al unei bănci care o va ajuta să finalizeze procedura.

La scurt timp după această discuție, femeia a fost sunată de o altă persoană, care s-a prezentat drept angajat al unei bănci. Aceasta i-a confirmat informațiile primite anterior și i-a explicat ce pași trebuie să urmeze. Având încredere că procedura este reală, femeia a făcut mai multe operațiuni financiare din contul firmei pe care o administrează. În final, s-a constatat că prejudiciul depășește 100.000 de euro.

„Povestea unei femei, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă. Răufăcătorii se folosesc de identitatea unor instituții precum ANAF sau a unor unități bancare pentru a convinge victimele să transfere bani în conturile indicate de aceștia. Ulterior, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al unei unități bancare, fiindu-i confirmate toate aspectele discutate cu reprezentatul ANAF. În continuare, persoana vătămată a urmat pașii indicați de acesta și a efectuat mai multe operațiuni financiare din contul societății pe care aceasta o administrează, prejudiciul creat fiind de peste 100.000 de euro”, se arată în comunicatul Poliției.

După ce și-a dat seama că a fost păcălită, femeia a sunat imediat la Poliție. Oamenii legii au început ancheta și, ca urmare a investigațiilor, au reușit să recupereze o mare parte din bani. Reprezentanții Poliției din Alba au precizat că echipa de investigații criminale a recuperat aproape întreaga sumă pierdută.

Polițiștii au atras atenția că astfel de înșelătorii devin tot mai frecvente și au recomandat prudență atunci când cineva primește apeluri sau mesaje de la persoane care pretind că lucrează la instituții oficiale. Ei au spus că, dacă se primește un astfel de apel, cel mai bine este să se închidă imediat și să se verifice informațiile doar prin canalele oficiale. În plus, au subliniat că orice persoană care a fost contactată sau a suferit un prejudiciu trebuie să anunțe Poliția fără întârziere.