Producătorul auto chinez a raportat o reducere semnificativă a volumului de livrări în primele două luni din 2026. Conform datelor analizate de CNBC, vânzările combinate ale companiei din ianuarie și februarie au fost cu aproximativ 36% mai mici comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior.

Această evoluție a fost ajustată pentru a reflecta impactul sezonier generat de sărbătoarea Anului Nou Chinezesc, care a avut loc la mijlocul lunii februarie și care influențează tradițional activitatea comercială din China.

Deși BYD rămâne liderul global al industriei de vehicule electrice, evoluția recentă arată că rivalii locali reușesc să câștige rapid cotă de piață.

În timp ce BYD a înregistrat o scădere, mai multe companii chineze din sectorul vehiculelor electrice au anunțat rezultate în creștere.

Leapmotor a livrat 60.126 de vehicule în ianuarie și februarie, ceea ce reprezintă o creștere de 19% față de anul trecut.

Xiaomi a depășit 59.000 de unități vândute, înregistrând o creștere anuală de 48%.

Nio și Zeekr (brandul electric al grupului Geely) au raportat creșteri spectaculoase ale livrărilor, de aproximativ 77%, respectiv 84%.

Nu toate companiile au evoluat pozitiv. Xpeng a raportat cea mai mare scădere anuală, livrările sale ajungând la 35.267 de unități, cu aproximativ 42% mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. În același timp, Li Auto a înregistrat o scădere mai moderată, de aproape 4%, până la 54.089 de unități.

Scăderea ritmului de creștere al BYD indică o competiție tot mai intensă în sectorul auto electric din China, unde producătorii încearcă să câștige clienți prin produse tot mai competitive.

”Avansul BYD este real, dar se reduce. O inversare completă a situaţiei este puţin probabilă pe termen scurt, dar direcţia este una de comprimare a cotei de piaţă interne”, a declarat Leon Cheng, responsabil pentru sectorul mobilităţii la firma de consultanţă YCP.

În perioada 2024–2025, BYD controla între 26% și 34% din piața vehiculelor cu energie nouă din China, însă rivalii precum Geely și Leapmotor au început să câștige teren, în special pe segmentele de piață de masă.

Strategia competitorilor se bazează pe oferirea unui raport cât mai bun între dotări și preț, într-un fenomen descris în industria auto chineză drept „involuție”, adică intensificarea competiției prin scăderea marjelor și creșterea valorii oferite clienților.

Un exemplu al presiunii competitive vine din partea Xiaomi, companie cunoscută până recent mai ales pentru smartphone-uri.

SUV-ul electric YU7 al companiei a devenit cel mai vândut automobil din China în luna ianuarie, depășind cu peste dublul vânzărilor modelul Tesla Model Y, care fusese liderul pieței în luna precedentă.

Evoluția pieței este influențată și de modificările fiscale introduse de autoritățile chineze. La finalul anului 2025 a fost reintrodusă taxa de achiziție de 5% pentru vehiculele cu energie nouă, după o perioadă în care aceste automobile beneficiau de scutiri importante.

Măsura ar fi putut genera un „gol de cerere” la începutul anului, deoarece mulți cumpărători și-au devansat achizițiile pentru a evita noua taxă.

Profesorul Lawrence Loh, de la National University of Singapore Business School, consideră că reducerea stimulentelor reprezintă ”o normalizare intenţionată” a pieţei din China.

Totuși, analiștii avertizează că această schimbare ar putea încetini ritmul de creștere al industriei, deoarece costurile suplimentare sunt transferate în mare parte către consumatori. De exemplu, o taxă de 5% aplicată unui automobil de 200.000 de dolari ar însemna aproximativ 10.000 de dolari în plus la prețul final.

În fața competiției tot mai intense din China, BYD își accelerează strategia de extindere internațională.

În februarie, exporturile companiei au depășit pentru prima dată vânzările interne, un moment important pentru strategia globală a grupului.

”Pariul BYD este exportul, vânzările externe ale companiei au depăşit pentru prima dată un milion de unităţi în 2025, un avantaj pe care rivalii orientaţi exclusiv pe piaţa internă nu îl pot egala”, a spus Cheng.

Pe piața internă, compania pregătește și noi lansări tehnologice, inclusiv Blade Battery 2.0 și o nouă generație de încărcare rapidă. În trecut, BYD a stimulat cererea introducând gratuit sistemul avansat de asistență pentru șofer ”God’s Eye”, fără a declanșa un război al prețurilor.