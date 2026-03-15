Una dintre cele mai importante unități industriale din județul Teleorman ar putea dispărea.

Grupul japonez JTEKT ia în calcul închiderea treptată a fabricii de rulmenți din Alexandria, o decizie care ar afecta direct sute de angajați și economia locală.

Planul companiei prevede reducerea graduală a activității până în martie 2027, iar primele concedieri ar putea începe încă din vara anului 2026. În prezent, fabrica are aproximativ 820 de salariați, fiind cel mai mare angajator din județ.

Potrivit informațiilor transmise angajaților, procesul de restructurare ar urma să înceapă în luna iunie 2026. Disponibilizările ar putea continua pe parcursul mai multor luni, până la închiderea completă a unității.

Reprezentanții companiei susțin că decizia vine în urma unei analize strategice asupra activităților din Europa. Printre factorii invocați se numără scăderea cererii pentru anumite componente auto, costurile tot mai mari cu energia și materiile prime, dar și schimbările tehnologice rapide din industria auto.

Toate aceste evoluții au pus presiune pe profitabilitatea fabricii din România, care s-a confruntat în ultimii ani cu pierderi financiare semnificative.

Datele financiare arată că societatea Jtekt Bearings România a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de peste 433 de milioane de lei. Cu toate acestea, compania a raportat pierderi de aproximativ 123 de milioane de lei.

Rezultatele negative s-au acumulat pe fondul scăderii comenzilor și al costurilor de producție tot mai ridicate. În urmă cu doar câțiva ani, fabrica avea peste 1.000 de angajați, însă numărul acestora a scăzut treptat.

În prezent, unitatea industrială din Alexandria produce rulmenți și componente specializate pentru industria auto.

Chiar dacă planul de închidere a fost anunțat, conducerea grupului analizează și varianta vânzării operațiunilor din România.

În momentul de față, discuțiile privind o eventuală tranzacție sunt încă într-o fază incipientă, iar nicio decizie finală nu a fost luată. Surse apropiate situației susțin că sunt analizate mai multe scenarii, însă nu a fost identificat până acum un investitor interesat.

Negocierile cu sindicatele privind eventualele compensații pentru angajați sunt, de asemenea, în desfășurare.

Închiderea fabricii ar putea avea consecințe serioase pentru economia locală. Unitatea industrială este cel mai mare angajator din județul Teleorman și una dintre cele mai importante companii din punct de vedere al cifrei de afaceri.

Autoritățile locale avertizează că dispariția acestei activități industriale ar afecta direct aproximativ 820 de familii și ar avea efecte indirecte asupra multor alte afaceri din zonă.

În municipiul Alexandria, fabrica reprezintă un pilon economic important, iar o eventuală închidere ar putea duce la creșterea șomajului și la diminuarea activității economice.

Fabrica de rulmenți din Alexandria are o istorie industrială de peste cinci decenii. Unitatea a fost înființată în 1971 ca întreprindere de stat, iar primele produse au fost fabricate în anul 1974.

După 1990, compania japoneză Koyo Seiko a devenit acționar majoritar și a modernizat producția, orientând fabrica spre industria auto. Ulterior, după fuziunea dintre Koyo Seiko și Toyoda Machine Works, a fost creat grupul JTEKT.

De-a lungul anilor, unitatea din Alexandria a trecut prin mai multe etape de modernizare și a devenit un furnizor important de rulmenți pentru industria auto.