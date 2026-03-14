Gigantul tehnologic Meta analizează posibilitatea unei noi runde de concedieri care ar putea afecta o parte semnificativă a angajaților săi. Potrivit unor surse familiarizate cu situația, compania ar putea reduce personalul cu aproximativ 20% sau chiar mai mult.

Deocamdată nu a fost stabilit un calendar clar pentru aceste măsuri, iar dimensiunea exactă a restructurării nu a fost decisă, spun persoanele citate. Totuși, conducerea companiei ar fi discutat deja scenariile cu mai mulți lideri din organizație și le-ar fi cerut acestora să pregătească planuri pentru reducerea numărului de angajați.

Sursele au vorbit sub protecția anonimatului, deoarece nu sunt autorizate să discute public despre aceste planuri.

Compania Meta nu a oferit până acum un punct de vedere oficial.

Dacă planul va fi implementat la nivelul de aproximativ 20%, acesta ar deveni cea mai amplă restructurare a companiei de la seria de concedieri realizată la sfârșitul anului 2022 și începutul lui 2023.

În acea perioadă, Meta a lansat un program de reorganizare pe care l-a numit „anul eficienţei”, care a presupus reducerea masivă a costurilor și restructurarea unor divizii.

Compania avea aproape 79.000 de angajați la finalul anului trecut, potrivit ultimelor date oficiale.

În noiembrie 2022, Meta a concediat 11.000 de angajați, adică aproximativ 13% din forța de muncă de atunci. Patru luni mai târziu, compania a anunțat o nouă rundă de disponibilizări, care a vizat încă 10.000 de locuri de muncă.

În paralel cu aceste posibile restructurări, Meta accelerează investițiile în domeniul inteligenței artificiale generative.

Directorul general Mark Zuckerberg încearcă să transforme compania într-unul dintre liderii globali ai tehnologiei AI, investind masiv în infrastructură și în atragerea de specialiști de top.

Pentru noua echipă de cercetare dedicată dezvoltării unei „superinteligențe”, compania ar fi oferit pachete salariale de sute de milioane de dolari pe o perioadă de patru ani pentru a atrage experți de elită.

Meta intenționează, de asemenea, să investească aproximativ 600 de miliarde de dolari până în 2028 pentru construirea unor centre de date destinate dezvoltării inteligenței artificiale.

Strategia de extindere a companiei în domeniul AI include și o serie de achiziții importante.

La începutul acestei săptămâni, Meta a cumpărat Moltbook, o platformă de socializare dedicată agenților AI. În același timp, compania ar fi pregătită să plătească cel puțin 2 miliarde de dolari pentru a prelua startup-ul chinez de inteligență artificială Manus, potrivit unor informații publicate anterior de Reuters.

Zuckerberg a sugerat recent că noile tehnologii AI ar putea schimba radical modul în care funcționează echipele din companie.

El a declarat în luna ianuarie că începe să observe „proiecte care înainte necesitau echipe mari realizate acum de o singură persoană foarte talentată”.

Planurile Meta reflectă o tendință mai largă în rândul marilor companii americane, în special din sectorul tehnologic. Tot mai mulți directori executivi susțin că noile sisteme de inteligență artificială permit reducerea numărului de angajați și reorganizarea echipelor.

Un exemplu recent este Amazon, care a confirmat în ianuarie că va elimina aproximativ 16.000 de locuri de muncă, echivalentul a aproape 10% din forța sa de muncă.

Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai integrată în procesele de dezvoltare și operare, marile companii din tehnologie își regândesc structurile interne pentru a deveni mai eficiente și mai competitive.