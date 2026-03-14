Economia industrială a Europei se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar Germania – considerată motorul economic al continentului – începe să resimtă puternic aceste presiuni.

Sectorul chimic, esențial pentru numeroase industrii, se confruntă cu scăderea comenzilor, creșterea costurilor și dificultăți în aprovizionarea cu materii prime.

Potrivit lui Wolfgang Große Entrup, directorul general al Asociației Industriei Chimice din Germania, companiile din domeniu operează în prezent „într-un mod de criză”.

Situația este atât de incertă încât organizația a decis să nu mai facă prognoze pentru anul în curs.

Datele arată că industria chimică germană traversează o perioadă dificilă de mai mulți ani.

Din 2021 până în prezent, comenzile pentru produse chimice au scăzut cu aproximativ 25%, iar în sectorul chimiei de bază declinul ajunge la aproape 30%.

În plus, de aproximativ trei ani, capacitatea de producție a fabricilor este utilizată sub nivelul de rentabilitate, ceea ce înseamnă că multe unități funcționează fără a genera profit.

„Pierdem industrie”, avertizează Entrup.

Una dintre cele mai mari probleme pentru industrie este situația din Orientul Mijlociu, care a perturbat rutele comerciale și aprovizionarea cu materii prime.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, gazelor și materiilor prime industriale, a devenit dificil de utilizat pentru transportul de mărfuri.

În aceste condiții, companiile europene au început să semnaleze lipsuri în cazul unor produse esențiale, precum amoniacul utilizat în îngrășăminte, fosfații, heliul industrial sau sulful.

Toate aceste substanțe sunt indispensabile pentru sectoare precum agricultura, industria chimică sau tehnologia.

Pe fondul creșterii cererii și al incertitudinilor din piață, unele companii din Asia, în special din China, au început să păstreze materiile prime pentru piața internă, în loc să le exporte.

În același timp, tot mai mulți furnizori invocă clauze de forță majoră, suspendând livrările din cauza contextului geopolitic și economic.

Consecința este o creștere accentuată a prețurilor și o incertitudine tot mai mare pentru industrie.

Problemele din industria chimică germană nu reprezintă doar o dificultate pentru economia germană, ci pot avea efecte în întreaga Europă.

Germania este principalul partener comercial al României, iar multe lanțuri industriale europene pornesc de la companii germane.

Produsele chimice sunt utilizate în numeroase industrii, inclusiv în producția de componente auto, în agricultură, construcții, farmaceutice sau industria plasticului.

România, care a devenit un hub important pentru producția de componente auto, depinde de aceste materiale pentru fabricarea pieselor livrate către marii producători europeni.

Criza materiilor prime chimice ar putea avea efecte și asupra agriculturii.

Substanțe precum amoniacul și fosfații, esențiale pentru producția de îngrășăminte, devin tot mai greu de obținut și mai scumpe.

Pentru o țară cu o agricultură puternică precum România, acest lucru poate duce la costuri mai mari pentru fermieri și, în final, la scumpirea alimentelor.

Pe fondul acestei crize, reprezentanții industriei chimice germane critică autoritățile europene și guvernul de la Berlin pentru lipsa unor măsuri rapide și eficiente.

Companiile din sector avertizează că inițiativele propuse până acum sunt insuficiente și că problemele structurale ale industriei nu sunt abordate.

Nemulțumirea crește în sector, iar reprezentanții industriei amenință cu proteste la Berlin pentru a atrage atenția asupra situației.

În paralel, organizațiile industriale cer modificări ale reglementărilor europene, inclusiv relaxarea unor prevederi din directiva privind substanțele chimice REACH și reformarea sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii de carbon.