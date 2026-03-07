Românii care au lucrat în condiții grele sau periculoase pot beneficia de avantaje la pensionare dacă au fost încadrați în grupa 1 de muncă, care astăzi corespunde condițiilor speciale de muncă. Aceste avantaje se referă mai ales la reducerea vârstei de pensionare și la anumite facilități la calculul pensiei, conform legislației și informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

În 2026, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Persoanele trebuie să aibă cel puțin 15 ani de contribuții pentru a beneficia de pensie, iar stagiul complet pentru pensia integrală este de 35 de ani.

Grupa 1 de muncă era destinată locurilor de muncă unde angajații erau expuși la riscuri mari pentru sănătate sau viață. În prezent, aceste locuri sunt considerate condiții speciale de muncă.

Exemple de astfel de profesii sau activități sunt mineritul și lucrările în subteran, metalurgia și siderurgia, industria chimică și petrochimică, producția de energie în condiții periculoase, activitățile cu radiații sau temperaturi extreme și alte locuri unde riscurile pentru sănătate erau ridicate.

Cei care au lucrat în aceste condiții pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare, dacă au realizat stagiul complet de cotizare.

Pensia se calculează după formula standard, bazată pe punctele acumulate prin contribuțiile plătite pe parcursul carierei.

În plus, există un avantaj: vârsta de pensionare se poate reduce proporțional cu anii lucrați în grupa 1 de muncă. Reducerea este de șase luni pentru fiecare an lucrat în astfel de condiții și poate ajunge până la 10 ani pentru cei care au lucrat 20 de ani sau mai mult.

De exemplu, 10 ani lucrați în aceste condiții pot scădea vârsta de pensionare cu aproximativ 5 ani, iar 20 de ani sau mai mult pot reduce vârsta standard cu până la 10 ani. Această reducere se aplică doar dacă persoana a realizat stagiul complet de cotizare, adică de obicei 35 de ani pentru pensia integrală.

Pe lângă faptul că se pot pensiona mai devreme, persoanele care au lucrat în grupa 1 de muncă au și alte avantaje prevăzute de lege.

Ele pot să-și reducă vârsta standard de pensionare fără să fie penalizate și, în anumite limite, pot cumula această reducere cu alte facilități legale, cum ar fi cele pentru creșterea copiilor sau alte situații speciale.

Perioadele lucrate în condiții speciale sunt recunoscute în calculul vechimii în muncă, ceea ce ajută la atingerea stagiului necesar pentru pensie.

Legea prevede însă că toate reducerile de vârstă pentru condiții de muncă sau situații speciale nu pot depăși 11 ani în total. Aceste avantaje se aplică doar dacă persoana a realizat stagiul complet de cotizare în sistemul public de pensii.