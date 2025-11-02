Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consider că, în acest moment, nu se impune o nouă majorare a salariului minim pe economie. El a subliniat că, în pofida scăderii economiei din ultimii ani, salariul minim a fost deja majorat semnificativ, iar Guvernul trebuie să țină cont de ritmul actual al activității economice și de impactul asupra competitivității.

Oficialul a explicat că, din 2021 până în prezent, economia României a înregistrat o tendință de decelerare, însă salariul minim a crescut cu aproximativ 75%. În opinia sa, această evoluție arată că este necesară o mai bună corelare între dinamica economiei și deciziile privind politica salarială, pentru a nu afecta mediul privat.

Nazare a precizat că antreprenorii trebuie să aibă capacitatea de a susține noile costuri impuse prin creșteri ale salariului minim, iar statul trebuie să mențină echilibrul între protejarea salariaților și stimularea competitivității economice.

El a mai menționat că, în 2024, economia României a avut o creștere modestă de 0,8%, în timp ce salariul minim a urcat de la 2.300 la 4.050 de lei, ceea ce reprezintă un salt considerabil. În acest context, ministrul Finanțelor a afirmat că o nouă creștere imediată ar fi inoportună, declarând că „mai degrabă” salariul minim nu ar trebui să crească în România, cel puțin „nu în acest moment”.

„Dacă ne uităm la salariul minim… ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani. Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică an de an, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%. Cred că ar trebui să fim atenți, cred că ar trebuie să punem mai mult preț pe coordonarea între dinamica economiei și creșterile salariului minim. Astfel încât și pentru antreprenori să le fie ușor în momentul în care să acopere noile costuri legate de salariul minim. Am ajuns anul trecut la o creștere de 0,8%. Noi am crescut de la 2.300 la 4.050. Totuși, nu putem să nu ținem cont de competitivitatea economiei, mai ales când ne dorim să o relansăm”, a explicat Alexandru Nazare la Antena 3.

Comentând afirmațiile președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, potrivit cărora România ar risca declanșarea unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene dacă nu majorează salariul minim, Alexandru Nazare a spus că nu consideră acest scenariu plauzibil.

Ministrul a explicat că este vorba doar despre cerința de „adecvare” a salariului minim, nu despre o obligație strictă de creștere imediată, și a precizat că nu vede motive pentru o sancțiune europeană în acest sens.

„Nu cred că este vorba de un infringement, pentru că este vorbа de adecvarea salariului minim. Nu cred că poate fi vorba de un infringement”, a afirmat Nazare.

În schimb, ministrul Muncii, Florin Manole, spunea cu o zi în urmă, tot la Antena 3, că discuțiile din Coaliție privind majorarea sau înghețarea salariului minim nu s-au încheiat.

Potrivit acestuia, premierul Ilie Bolojan le-ar fi transmis miniștrilor că economia nu își permite o nouă creștere a salariului minim în acest moment, însă PSD va prezenta argumente economice și sociale pentru susținerea unei majorări moderate.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, echivalentul a 2.574 de lei net, iar aproximativ 1,7 milioane de români sunt remunerați la acest nivel, majoritatea în mediul privat.

În timp ce patronatele avertizează că o nouă creștere ar pune presiune suplimentară pe costurile companiilor, sindicatele cer Guvernului să respecte Directiva Europeană 2022/2041 privind salariile minime adecvate și amenință cu proteste dacă Executivul nu va majora salariul minim de la 1 ianuarie 2026.