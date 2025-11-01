Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat instituirea unor restricții temporare de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, în perioada 4 noiembrie, ora 09.00 – 5 noiembrie, ora 09.00, pentru efectuarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre panourile rutiere.

Conform anunțului oficial, în intervalul 4 noiembrie, ora 09.00 – 21.00, traficul va fi complet oprit pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de autovehicule, inclusiv camioane și autobuze. După această perioadă, între ora 21.00 (4 noiembrie) și ora 09.00 (5 noiembrie), circulația va fi redeschisă parțial, fiind permisă doar pentru autoturisme, vehicule ușoare cu masa maximă autorizată sub 3,5 tone și autobuzele care transportă pasageri.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să planifice rute alternative și să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei româno-bulgare, în funcție de destinație și categoria vehiculului. Printre variantele disponibile se numără:

Călărași – Silistra: rutier (autoturisme) și bac (transport de marfă);

Constanța: Ostrov – Silistra (rutier, autoturisme și autocare), Negru Vodă – Kardam (rutier), Vama Veche – Durankulak (rutier), Lipnița – Kainardja (rutier), Dobromir – Krushari (rutier);

Dolj: Calafat – Vidin (rutier) și Bechet – Oreahovo (bac);

Teleorman: Zimnicea – Svishtov (bac) și Turnu Măgurele – Nicopole (bac).

„Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenţie sporită, să reducă viteza şi să respecte cu stricteţe semnalizările temporare instituite în zona lucrărilor”, transmite Centrul Infotrafic. De asemenea, aceștia trebuie să ia în calcul posibilitatea creșterii timpilor de așteptare la trecerea frontierei, în special în intervalele cu trafic intens.

Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, inaugurat în 1954, este unul dintre cele mai aglomerate puncte de legătură rutieră între România și Bulgaria, fiind traversat zilnic de mii de vehicule de transport internațional. Lucrările de întreținere și modernizare sunt necesare pentru a asigura siguranța rutieră și fluiditatea traficului, în contextul creșterii continue a fluxurilor comerciale pe ruta nord–sud.

Măsurile anunțate sunt temporare, dar pot genera aglomerări și întârzieri la punctele alternative de trecere, în special pentru transportatorii de marfă. Autoritățile din ambele țări colaborează pentru coordonarea traficului și reducerea disconfortului pentru participanții la trafic.