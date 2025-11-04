Autoritățile române, prin Ministerul Afacerilor Interne, au anunțat că, în 2025, Statele Unite au efectuat două curse aeriene către România, având ca scop returnarea în țară a peste 120 de cetățeni români.

În acest an, România a primit două zboruri cu avioane militare operate de Statele Unite, destinate repatrierii în țară a cetățenilor români care fuseseră deportați, numărul exact al acestora nefiind dezvăluit.

Organizația Human Rights First a confirmat pentru BoardingPass, în a doua parte a lunii octombrie 2025, detaliile referitoare la cele două zboruri.

Chiar dacă informația despre zboruri a fost confirmată, cifra totală a românilor deportați din SUA rămâne neclară. Totuși, Ministerul Afacerilor Interne a precizat că, prin cursa din 7 iunie 2025, 43 de cetățeni români au fost repatriați, în baza deciziilor emise de autoritățile americane.

De asemenea, în același comunicat s-a menționat că, în urma cursei din 15 august 2025, 83 de cetățeni români au fost repatriați în țară, conform deciziilor de returnare emise de autoritățile americane.

Ministerul Afacerilor Interne a subliniat că aceste zboruri au fost coordonate între autoritățile americane și cele române, iar cetățenilor români li s-au emis de către instanțele americane decizii de returnare, din cauza șederii ilegale pe teritoriul Statelor Unite.

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că repatrierea cetățenilor români din Statele Unite se face conform legislației americane și reprezintă un act unilateral al autorităților americane, fără implicarea vreunei instanțe din România pentru solicitarea extrădării sau recunoașterea unei eventuale pedepse aplicate în SUA.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunțat că 1,6 milioane de persoane aflate ilegal în Statele Unite s-au autodeportat, iar alte 500.000 au fost deportate oficial.

Departamentul a promovat activ autodeportările, cheltuind milioane pe reclame care evidențiază un stimulent de 1.000 de dolari și un bilet de avion oferite celor care se înscriu pentru autodeportare.

Nu este clar câtă sumă totală a fost acordată persoanelor care s-au autodeportat. Tricia McLaughlin, secretar adjunct pentru afaceri publice al DHS, a declarat că administrația Trump este pe cale să „doarce” recordurile actuale de deportări.