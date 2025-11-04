Președintele Senatului, Mircea Abrudean, subliniază că sporirea eficienței operaționale a armatei și întărirea rezilienței naționale sunt priorități esențiale, care necesită susținere printr-un cadru legislativ coerent și bine coordonat.

Mircea Abrudean a precizat, într-o postare pe Facebook, că participarea sa la masa rotundă organizată de Institutul Aspen România și AmCham România, în cadrul NATO Industry Forum, i-a oferit ocazia să sublinieze necesitatea întăririi rezilienței naționale și creșterii capacității operaționale a armatei, considerând că aceste obiective trebuie susținute printr-o viziune legislativă integrată, în care Senatul să asigure coerența strategică.

„În marja NATO Industry Forum, organizat la Bucureşti, Institutul Aspen România, împreună cu Camera de Comerţ Americană (AmCham) România, a organizat masa rotundă cu tema ‘Securitatea cibernetică şi tehnologiile cu dublă utilizare’. Ca preşedinte al Senatului, participarea la acest eveniment a reprezentat pentru mine o nouă oportunitate de a susţine clar nevoia de consolidare a rezilienţei naţionale şi creşterea capacităţii operaţionale a forţelor armate. Acestea sunt două obiective naţionale care trebuie sprijinite printr-o viziune legislativă integrată, în care Parlamentul, prin Senat, să acţioneze ca garant al coerenţei strategice”, a scris Abrudean marţi pe Facebook.

Senatorul PNL a accentuat angajamentul României de a investi constant în modernizarea capacității militare.

Abrudean a transmis că, în ciuda provocărilor economice, România va continua să investească în modernizarea armatei, întărirea rezilienței și menținerea statutului de aliat de încredere în NATO și UE. El a subliniat importanța unui cadru de politici și reglementări coerent care să sprijine investițiile și transferul de tehnologie, să asigure respectarea standardelor etice, juridice și de securitate și să integreze capacitățile locale în lanțurile de aprovizionare regionale și globale, astfel contribuind atât la apărarea națională, cât și la dezvoltarea economică și industrială a țării.