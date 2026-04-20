Cutremur de 7,4 în Japonia: avertizare de tsunami emisă pentru Iwate și Hokkaido

Un cutremur cu magnitudinea preliminară de 7,4 s-a produs luni după-amiază (ora locală) în largul coastei de nord-est a Japonia, potrivit Japan Meteorological Agency. În urma cutremurului a fost emisă o avertizare de tsunami, autoritățile estimând că valurile ar putea atinge până la trei metri în prefectura Iwate și în anumite zone din Hokkaido.

European-Mediterranean Seismological Centre a raportat o magnitudine ușor diferită, de 7,3, precizând că seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 13 kilometri.

Japonia este una dintre cele mai active zone seismice din lume, fiind situată la intersecția mai multor plăci tectonice. De-a lungul istoriei, țara a fost afectată de cutremure devastatoare și tsunami-uri majore. Iată câteva dintre cele mai importante.

Cutremure istorice majore din Japonia

Marele cutremur din Kantō (1923)

Produs în 1923, a afectat grav zona Tokyo–Yokohama. A provocat incendii extinse și distrugeri masive, fiind unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria Japoniei moderne.

Cutremurul Hanshin-Awaji (1995)

Cunoscut și ca Marele cutremur din Kobe, a lovit regiunea Kansai și orașul Kobe. A dus la peste 6.000 de victime și a evidențiat vulnerabilitatea infrastructurii urbane moderne.

Cutremurul și tsunamiul Tōhoku (2011)

Unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată în Japonia (magnitudine 9,0). A generat un tsunami devastator și a declanșat accidentul nuclear de la Fukushima.

Cutremurul Meiji Sanriku (1896)

A produs un tsunami extrem de distructiv, mult mai devastator decât unda seismică propriu-zisă, cu mii de victime pe coasta de nord-est.

Cutremurul Nankai (1946)

A lovit sudul Japoniei și a provocat pagube semnificative, fiind parte dintr-o serie de cutremure recurente în zona fosei Nankai.

Cutremur în Vrancea: seism de magnitudine 3,3 în județul Buzău, resimțit în mai multe orașe

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,3, s-a produs duminică seara, la ora 19:46, în zona seismică Vrancea, în județul Buzău, potrivit datelor publicate de INCDFP.

Seismul a avut loc la o adâncime de 140 km și a fost localizat în apropierea mai multor orașe: 55 km sud de Focșani, 65 km sud de Buzău, 57 km est de Sfântu Gheorghe, 67 km est de Brașov și 88 km nord-est de Ploiești.

Cel mai puternic cutremur înregistrat în acest an în România a avut magnitudinea 4,5 și s-a produs pe 26 februarie, tot în județul Vrancea.