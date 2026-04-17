Românii vor fi controlați la domiciliu. Dacă va fi adoptat în forma actuală, sistemul de control ar putea trece de la verificări administrative, realizate de autoritățile locale, la controale directe efectuate pe teren de structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Conform direcției propuse, verificarea existenței poliței PAD nu va mai fi realizată în principal de primării, ci de polițiști și pompieri.

Aceștia ar urma să efectueze verificări la domiciliu, în cadrul unor acțiuni operative, pentru a stabili dacă proprietarii dețin o poliță valabilă de asigurare a locuinței.

Absența documentului ar putea atrage sancțiuni aplicate imediat, fără proceduri administrative suplimentare.

Proiectul prevede sancțiuni financiare cuprinse între 100 și 500 de lei pentru proprietarii care nu pot face dovada unei polițe PAD active.

Măsura ar putea viza un număr foarte mare de persoane, în condițiile în care aproximativ 7 milioane de locuințe ar putea intra în sfera verificărilor la nivel național.

În prezent, asigurarea obligatorie este una dintre cele mai accesibile forme de protecție financiară pentru locuințe, însă nivelul de acoperire rămâne scăzut.

Deși polița PAD este obligatorie prin lege, aplicarea efectivă a rămas limitată.

Datele disponibile indică faptul că din aproximativ 10 milioane de locuințe din România, doar în jur de 2,4 milioane sunt asigurate împotriva riscurilor de bază precum cutremurele, inundațiile sau alunecările de teren.

Costul anual al poliței variază, în general, între 50 și 130 de lei, în funcție de tipul locuinței, însă lipsa unor controale constante a redus nivelul de conformare.

Până în prezent, aplicarea legislației a fost neuniformă la nivel național. În multe cazuri, autoritățile locale nu au avut resurse sau proceduri eficiente pentru verificarea proprietarilor.

Doar unele primării au transmis notificări sau somații, utilizând date din sistemele informatice existente, însă amploarea acestor acțiuni a fost redusă.

Această lipsă de control sistematic este considerată una dintre principalele cauze ale gradului scăzut de asigurare.

În anumite localități, au existat totuși încercări de implementare mai fermă a legii.

Într-un caz notabil, autoritățile locale au aplicat un număr semnificativ de sancțiuni într-un interval scurt, ceea ce a dus la o creștere vizibilă a numărului de locuințe asigurate.

Totuși, au fost semnalate și probleme administrative, precum notificări eronate sau situații în care documentele nu reflectau corect situația proprietarilor.

Propunerea legislativă nu este privită favorabil de reprezentanții structurilor de ordine publică.

Sindicatele din poliție susțin că personalul operativ este deja suprasolicitat și că atribuirea unor sarcini administrative suplimentare ar afecta capacitatea de intervenție în domeniul siguranței publice.

Din această perspectivă, verificarea polițelor de asigurare este considerată o activitate care nu ține de misiunile principale ale poliției.