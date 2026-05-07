Reprezentanții BNR susțin că piața valutară traversează o perioadă de tensiune accentuată, iar evoluțiile recente ale monedei europene reflectă lipsa de predictibilitate din plan politic și economic.

Declarațiile au fost făcute joi, cu puțin timp înainte ca banca centrală să publice noua cotație oficială a euro, după maximul istoric înregistrat în ziua precedentă. Mesajul transmis de oficialul BNR vine într-un context de volatilitate accentuată pe piața financiară și de presiune constantă asupra monedei naționale.

Dan Suciu a evitat să ofere estimări privind nivelul la care ar putea ajunge cursul euro-leu în perioada următoare, inclusiv în scenariul unui prag de 6 lei pentru un euro.

Întrebat de jurnaliști dacă există riscul ca moneda europeană să atingă nivelul de 6 lei, purtătorul de cuvânt al BNR a refuzat să avanseze prognoze și a explicat că orice declarație poate avea impact direct asupra piețelor financiare.

„Noi nu avansăm cifre, nici niveluri. Trebuie să găsim un optim pentru situaţia dată, ţinând cont de toate resursele pe care le avem şi de toate constrângerile în care operăm, cele legate de, cum spuneam, găsirea unui răspuns la întrebarea legată de guvernare şi de stabilitatea financiară. Daţi-mi voie să nu mai fac alte comentarii, e o situaţie în care orice cuvânt poate fi interpretat pe pieţe, aşa că suntem cu toţii, până la urmă, în aceeaşi barcă în care ne dorim un curs cât mai rezonabil”, a explicat Dan Suciu.

Oficialul a insistat asupra faptului că evoluția cursului este influențată de percepția investitorilor asupra stabilității politice și economice a României. În acest context, banca centrală încearcă să limiteze fluctuațiile excesive, fără a transmite semnale care ar putea amplifica tensiunile existente în piață.

Mesajul transmis de BNR vine într-un moment în care deprecierea leului s-a accelerat, iar investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile politice și măsurile economice care ar putea influența stabilitatea financiară a țării.

Moneda europeană a continuat să crească miercuri în raport cu leul, iar cursul oficial anunțat de BNR a stabilit un nou record istoric.

Potrivit datelor publicate de banca centrală, euro a ajuns la 5,2668 lei. Cu o zi înainte, cursul oficial era de 5,21 lei pentru un euro, ceea ce înseamnă o nouă depreciere a monedei naționale într-un interval foarte scurt.

Creșterea accelerată a cursului valutar apare pe fondul crizei politice și al incertitudinilor privind direcția economică a României. Evoluția pieței valutare este atent monitorizată atât de investitori, cât și de companiile care depind de fluctuațiile monedei europene.

Analiștii financiari urmăresc în continuare reacțiile piețelor și eventualele măsuri care ar putea contribui la reducerea presiunii asupra leului, în condițiile în care volatilitatea rămâne ridicată.

Tabel | Evoluția recentă a cursului euro anunțat de BNR: