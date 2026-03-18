În aceste momente, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află în biroul președintelui Camerei Deputaților și liderului Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu. Situația survine pe fondul unui scandal major în comisiile reunite de buget-finanțe ale Camerei Deputaților și Senatului, unde parlamentarii au decis să ia o pauză.

În timpul acestei pauze, Nazare s-ar fi întâlnit cu Grindeanu pentru a căuta soluții financiare pentru amendamentul PSD referitor la pachetul de solidaritate. La discuții participă și Florin Manole, ministrul Muncii, iar ministrul Finanțelor este însoțit de secretarul de stat Florin Zaharia. Întâlnirea are loc într-un context tensionat, în care deciziile asupra bugetului de stat sunt încă blocate în comisii.

Potrivit unor surse, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, are o întâlnire de urgență la Guvern cu premierul Ilie Bolojan.

Se spune că Nazare ar fi mers să discute cu prim-ministrul pentru a rezolva blocajul legat de proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026. Sursele mai spun că există posibilitatea să fie aprobat amendamentul propus de PSD, care prevede un ajutor financiar unic pentru pensionari și sprijin pentru persoanele vulnerabile.

În prezent, proiectul bugetului este blocat în Parlament, deoarece nu poate ajunge la votul final fără raportul comisiilor de buget-finanțe. Membrii acestor comisii ar fi reluat votul asupra amendamentului PSD referitor la ajutoarele pentru pensionari, familii vulnerabile și familii cu copii cu handicap.

La finalul votului, rezultatul ar fi fost același: 23 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere. Parlamentarii AUR ar fi fost prezenți, dar nu ar fi votat. S-a considerat că amendamentul nu a obținut suficiente voturi (23 din 51 de parlamentari prezenți), astfel că a fost respins. Prin acest amendament, PSD propunea alocarea unor fonduri suplimentare către Ministerul Muncii pentru: sprijinirea familiilor cu venituri mici, a celor cu copii cu handicap și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari în anul 2026.

Parlamentarii AUR ar urma să folosească în plen aceeași strategie ca în comisiile de buget-finanțe: ar fi prezenți la ședință, dar nu ar vota amendamentele la bugetul de stat pe 2026. Această decizie ar duce la mai puține voturi exprimate, lucru care ar putea influența numărul minim necesar pentru adoptarea amendamentelor.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, ar fi declarat la TV că parlamentarii AUR nu ar introduce cartelele în sistemul electronic de vot. El ar fi spus că nu participă la vot și că opțiunea lor este să fie prezenți, dar să nu voteze. Peiu ar fi precizat că AUR își susține propriile amendamente, însă ar acuza coaliția de guvernare că nu a sprijinit unele propuneri ale partidului. El ar fi afirmat că PSD nu ar fi susținut amendamentul privind reîntregirea burselor și sporul de doctorat.

Votul final asupra bugetului ar urma să aibă loc în plenul reunit al Parlamentului.

USR ar fi cerut PSD-ului să voteze bugetul de stat pe 2026 și să nu mai insiste cu amendamente pentru care nu ar exista bani, doar pentru imagine.

USR ar fi transmis că PSD ar ști că România nu mai are fonduri suplimentare, dar că ar continua să se joace de-a bugetul împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor.

De asemenea, USR ar fi cerut tuturor partidelor să revină în comisiile de buget și să voteze cât mai repede bugetul în forma propusă de Guvern. Reprezentanții partidului ar fi susținut că PSD ar trebui să înceteze să blocheze procesul, încercând să câștige imagine publică prin amendamente fără acoperire financiară.

Totodată, USR ar fi mai spus că dezbaterile nu ar trebui să rămână blocate în timp ce PSD ar negocia cu AUR pentru a trece diferite amendamente.