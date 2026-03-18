Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus la dezbaterile din comisiile de buget că România ar da un semnal prost dacă PSD nu va vota bugetul Ministerului de Finanțe și că ar fi periculos să se întâmple asta.

El a făcut aceste declarații după ce liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a spus că partidul său nu va vota două anexe ale bugetului Ministerului de Finanțe dacă nu se alocă 1,1 miliarde de lei pentru ajutoarele sociale.

Nazare a explicat că în bugetul pentru „Acțiuni Generale” ale Ministerului de Finanțe sunt câteva lucruri foarte importante. El a spus că acest buget nu este doar pentru Ministerul de Finanțe, ci ajută toți ordonatorii de credite din țară. Printre lucrurile esențiale se numără plata dobânzilor, care au crescut de la 48 de miliarde la 58 de miliarde lei în acest an, și finanțarea proiectelor pe fonduri europene, inclusiv PNRR (grant și împrumut), ADR-uri și alte proiecte europene. Bugetul include bani pentru fondul de indisponibilități temporare, pentru anul curent și pentru cel trecut.

El a spus că acest buget a fost principalul mecanism prin care s-a accelerat absorbția fondurilor PNRR în 2025, permițând cofinanțări și plăți mai mari într-un moment în care ordonatorii nu aveau suficiente resurse în bugetul lor. Nazare a subliniat că nu se poate renunța la acest buget, mai ales că absorbția fondurilor PNRR este importantă și termenul limită este 31 august.

„În bugetul MF-AG (anexa Ministerul Finanţelor – Acţiuni Generale – n. r.) avem trei chestiuni foarte importante şi bugetul MF-AG, de fapt, nu este bugetul Ministerului de Finanţe, de aceea se numeşte Acţiuni Generale, pentru că prin acest buget de acţiuni generale efectuăm operaţiuni care ajută toţi ordonatorii, pe toţi ordonatorii, în integralitate. În primul rând, rezolvăm chestiunea dobânzilor care, după cum ştiţi foarte bine, au crescut de la 48 de miliarde la 58 de miliarde în acest an şi o altă chestiune foarte importantă din bugetul general pe care o avem acolo se referă la partea de fonduri europene. Acolo avem banii pentru finanţarea PNRR, grant şi loan, un alt pilon extrem de important, dar avem inclusiv bani pentru ADR-uri, pentru proiectele pe fonduri europene şi, de asemenea, bani care privesc fondul de indisponibilităţi temporare, atât pe exerciţiul financiar curent, cât şi pe exerciţiul financiar trecut. Acest mecanism prin MF-AG care a ajutat PNRR atât pe grant şi pe loan este principalul mecanism prin care am accelerat absorbţia în 2025. Am reuşit să plasăm cofinanţări astfel încât să reuşim să creştem plăţile pe PNRR într-un moment de blocaj, într-un moment în care ordonatorii nu aveau resurse pe designul bugetului din 2025. Eu cred că nu putem să renunţăm, n-ar fi deloc bine în anul în care mizăm pe PNRR, mizăm pe absorbţia PNRR şi avem un termen atât de scurt – 31 august – să umblăm la aceşti bani”, a transmis Nazare.

Ministrul Finanțelor a atras atenția că ar putea fi nevoie de bani în plus pentru dobânzi dacă situația se agravează din cauza războiului din Orientul Mijlociu. El a explicat că suma prevăzută pentru dobânzi este realistă: la începutul anului trecut s-au planificat 41 de miliarde lei, iar cheltuielile au ajuns la aproximativ 50 de miliarde lei. Totuși, dacă situația din Orientul Mijlociu se înrăutățește, este posibil să fie nevoie de mai mulți bani și pentru dobânzi.

Ministrul a precizat că la capitolul subvenții din bugetul „Acțiuni Generale” sunt bani pentru proiectul „Trei Mări”, pentru bunuri și servicii, dar și pentru asistență tehnică în proiectele pregătite în parteneriat public-privat. De asemenea, bugetul include bani pentru garanții legate de FNGCIMM, programul „Prima Casă” și contribuția pe care România trebuie să o plătească la Uniunea Europeană.

„De asemenea şi perspectiva dobânzilor, cuantumul care este menţionat pe dobânzi e un cuantum evaluat realist. La începutul anului trecut, am avut 41 de miliarde prevăzuţi şi 50 de miliarde aproximativ cheltuiţi. Dar în contextul războiului în Orientul Mijlociu, de asemenea, e foarte important de precizat că, dacă situaţia se deteriorează, posibil şi acolo vom avea nevoie de sume în plus. La capitolul subvenţii din MF-AG este vorba de subvenţiile care se referă la proiectul referitor la ‘Trei Mări’, la bunuri şi servicii din MF-AG. Aş vrea să menţionez că acolo sunt banii pentru asistenţă tehnică pentru proiectele pe care vrem să le pregătim în parteneriat public-privat. De asemenea, mai avem execuţii de garanţii care privesc FNGCIMM prevăzute, ‘Prima Casă’ şi contribuţia pe care România trebuie să o plătească la Uniunea Europeană”, a explicat Nazare.

Șeful de la Finanțe a spus că aprobarea amendamentului ar pune presiune suplimentară pe buget. El a explicat că neaprobarea bugetului „Acțiuni Generale” ar fi un semnal prost pentru România și că ar fi periculos să se facă acest lucru. În același timp, el a menționat că ministerul este deschis să găsească soluții împreună, așa cum s-a întâmplat și în ultimele două luni, dacă există surse de finanțare sigure. Dacă aceste surse nu se găsesc, ministerul va recunoaște că aprobarea amendamentului ar însemna o presiune suplimentară pe soldul aprobat, de 6,25%.

Dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanțe au fost suspendate timp de 40 de minute după ce UDMR a propus consultări pentru a găsi o soluție.