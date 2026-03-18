Florin Manole a subliniat că respingerea amendamentului privind pachetul de solidaritate nu schimbă strategia PSD, iar partidul va continua să lupte pentru adoptarea acestuia până în ultimul moment procedural. Ministrul a transmis clar că votul din comisii nu reprezintă finalul demersului politic.

Într-o declarație susținută la Parlament, oficialul a explicat că social-democrații vor relua susținerea amendamentului în plenul reunit, mizând pe o eventuală schimbare de poziție din partea altor parlamentari.

„Nu vom renunţa până în ultimul moment. Evident că vom face tot ce ţine de noi şi în plen”, a spus Florin Manole.

Ministrul a evidențiat că respingerea pentru a doua oară a amendamentului în comisiile de specialitate nu este un obstacol definitiv, ci doar o etapă în procesul legislativ. În acest context, el a insistat că PSD are obligația de a continua demersurile pentru susținerea categoriilor vulnerabile.

Totodată, Florin Manole a arătat că votul din plen rămâne o miză majoră, iar partidul va folosi toate instrumentele parlamentare pentru a încerca adoptarea măsurilor propuse prin pachetul de solidaritate.

Florin Manole a comentat și poziționarea partidelor din opoziție și a celor aflate la guvernare, criticând în special lipsa de consecvență a AUR în raport cu acest amendament. Ministrul a descris comportamentul formațiunii drept incoerent și lipsit de argumente.

Acesta a atras atenția că votul AUR s-a schimbat radical într-un interval scurt de timp, fără explicații clare.

„Este o întrebare de ce AUR a avut această conduită, dar n-aş spune că i-am supărat sau că ne-am supărat noi, pentru că nu are legătură cu noi. Vă amintesc că AUR, luni, la ora şase şi jumătate, la bugetul Ministerului Muncii, în comisiile reunite de muncă, a avut, fără pic de coerenţă, fără niciun argument în plus sau în minus, fără nicio exprimare a opiniei, un vot complet opus decât cel de astăzi, pe acelaşi subiect. Nu pot decât să remarc această inconsistenţă, incoerenţă, incapacitate de a păstra o anumită conduită, dar în acelaşi timp recunosc că nu mă surprinde, că nu aveam nicio aşteptare de la AUR, că n-am nicio aşteptare ca ei să contribuie vreodată, cândva, în istoria acestui Parlament, cu ceva în favoarea vreunei categorii sociale, fie că vorbim despre pensionari, despre copii cu dizabilităţi, sau CASS pentru mame, care, apropo, este proiectul Partidului Social-Democrat, pe care AUR a încercat să îl fure, fără niciun pic de respect pentru opinia publică, opinie publică ce ştie deja că acela este amendamentul PSD, şi oricât ar încerca AUR să bage mâna în buzunarul cuiva sau cu altcuiva, nu o să păcălească pe nimeni”, a subliniat Florin Manole.

În același timp, ministrul a criticat și alianța de vot formată în comisii, susținând că PNL, USR și AUR nu au oferit nicio soluție alternativă pentru categoriile sociale vizate. El a insistat că responsabilitatea politică trebuie raportată la impactul asupra pensionarilor și copiilor vulnerabili.

„Foarte probabil că acest vot va conta, pentru că acesta era un amendament extrem de important pentru societate. Şi tocmai de aceea, dincolo de evaluarea Partidului Social-Democrat, sper ca 2,8 milioane de pensionari să ştie că, pentru ei, Partidul Naţional Liberal, USR şi AUR au făcut un singur lucru. Absolut nimic. La fel şi 300.000 de copii să ştie că, pentru aceste teme, USR, PNL şi AUR au făcut absolut nimic”, a mai spus Manole.

Ministrul a continuat criticile și a precizat că nu relația politică dintre partide este problema centrală, ci efectele asupra cetățenilor.

„Nu îmi pasă de conduita USR şi PNL faţă de Partidul Social-Democrat, ci eu critic faptul că USR şi PNL, de mână cu AUR, au avut o conduită negativă la adresa pensionarilor cu venituri mici şi a copiilor din categoriile pe care le ţinteam cu acest sprijin”, a completat el.

Florin Manole a indicat că rezultatul votului final ar putea influența decisiv poziția PSD în coaliția de guvernare, subliniind că partidul va consulta membrii înainte de a lua o decizie.

El a explicat că există deja în plan o consultare internă extinsă, la care vor participa mii de membri ai partidului, pentru a evalua situația creată de respingerea amendamentului.

„Am spus deja că o să avem o consultare cu membrii de partid, cu 5.000 de oameni, acolo unde vom vedea ce decizie se va lua. Dar e un vot care va cântări decizia”, a explicat el.

Ministrul a respins și speculațiile privind o posibilă colaborare între PSD și AUR, afirmând că nu există nicio înțelegere între cele două formațiuni în privința bugetului.

„Am văzut mai devreme că USR a încercat să speculeze că PSD curtează AUR. USR este singurul partid care a semnat moţiune cu AUR în acest Parlament, aşa că tot felul de presupoziţii din partea lor sunt ridicole. Ei sunt unicii semnătari ai vreunei moţiuni cu AUR în acest Parlament. Chestiune pe care sigur că a privit-o cu distreţ chiar şi propriul lor electorat. Astăzi, USR, PNL şi AUR au avut aceeaşi conduită”, a mai spus Manole.

Florin Manole a prezentat și date privind bugetul Ministerului Muncii, afirmând că alocările pentru asistență socială au scăzut semnificativ.

„O certitudine, dincolo de ce spune oricine, este faptul că secţiunea de asistenţă socială din bugetul Ministerului Muncii este mai mică fix cu 1,1 miliarde de lei decât alocarea anterioară. Dacă vreţi să merg un pic şi mai departe, ca să vedeţi până unde se duce ipocrizia, vă spun că Ministerul Muncii pierde aproape 8 miliarde lei în total. Dar cine primeşte mult mai mulţi bani? Oare nu chiar Finanţele care împart banii, dar nu pentru cei pentru care am cerut noi? E de verificat asta. Sunt cifre seci şi ele nu vor putea fi contrazise de nimeni. Asistenţa socială are cu 1,1 miliarde de lei mai puţin în bugetul din 2026 comparat cu bugetul anterior”, a afirmat ministrul Muncii.

Contextul politic rămâne tensionat după ședința comisiilor comune de buget-finanțe, unde reprezentanții PSD, PNL și USR au avut schimburi dure de replici. Amendamentul social-democraților, evaluat la 1,1 miliarde de lei, a fost respins de două ori, după reluarea votului, în timp ce AUR a anunțat că este prezent, dar nu votează. PSD a reacționat dur și a amenințat inclusiv cu retragerea de la dezbateri.