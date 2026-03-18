Alexandru Nazare a transmis clar că în bugetul actual sunt prevăzute sume pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile, în special a pensionarilor, însă nivelul acestora nu este cel dorit inițial de autorități.

Ministrul Finanțelor a explicat că suma disponibilă este concretă și nu poate fi ignorată în dezbaterea publică:

„Este extrem de important de spus: nu e corect să spunem că nu sunt bani pentru această categorie în buget, atâta timp cât sunt 1,7 miliarde. Banii sunt acolo, poate nu în cuantumul în care ne-am fi dorit”, a spus Nazare.

În același timp, oficialul a subliniat că guvernul a încercat să identifice soluții suplimentare pentru finanțarea altor domenii sensibile, inclusiv prin accesarea fondurilor europene destinate copiilor. Acest tip de abordare este mai complex, dar considerat necesar pentru menținerea echilibrului fiscal.

„Este mai mult de muncă, e adevărat, e mai complicat, dar se poate face, tocmai pentru a salva cadrul fiscal european și pentru a nu lua decizii la repezeală”, a explicat ministrul, evidențiind nevoia unei strategii prudente.

Alexandru Nazare a arătat că procesul de adoptare a bugetului depinde în mod direct de dialogul politic și de capacitatea liderilor din Coaliție de a ajunge la un compromis.

Ministrul a precizat că premierul este implicat în mod direct în negocieri și că, în ultimele săptămâni, au fost făcute ajustări importante în alocările bugetare pentru mai multe sectoare.

„Peste limitele acordate în buget, am virat sume suplimentare: aproape 5 miliarde la transport, 3 miliarde la dezvoltare, 600 de milioane la Agricultură. Am asigurat 1,7 miliarde pentru plata one-off pentru pensii și am ajuns la punctul în care trebuie să ne asigurăm că nu riscăm stabilitatea bugetară”, a declarat Nazare.

În ceea ce privește calendarul adoptării, ministrul a admis că nu există o certitudine privind momentul în care va fi găsită soluția finală, dar a insistat asupra necesității unui acord rapid.

„Discut cu toți liderii coaliției și este normal să o facem, fiindcă suntem într-un moment foarte important. Dacă soluția o putem găsi în seara asta sau mâine, nu vă pot garanta, dar trebuie să fie o soluție de compromis. Trebuie să vedem cum va evolua bugetul și care sunt condițiile. Însă nu putem face promisiuni nici pentru pensionari, nici pentru români, care nu se pot respecta”, a afirmat ministrul.

Alexandru Nazare a avertizat că neadoptarea bugetului sau adoptarea lui într-o formă nesustenabilă ar putea avea consecințe negative asupra imaginii României pe piețele financiare.

Oficialul a explicat că există un efort constant de integrare a solicitărilor venite de la instituții și ordonatori de credite, însă contextul actual este unul dificil, marcat de obiective stricte de reducere a deficitului.

„Este de datoria noastră a tuturor să găsim soluţia care evită semnalul că bugetul Ministerului de Finanţe sau bugetul de stat n-a fost aprobat. Este un scenariu pe care nu l-am luat niciun moment în calcul şi poate avea efecte negative, importante, asupra percepţiei pieţelor, asupra României”, a spus Nazare.

Ministrul a detaliat și presiunile majore asupra finanțelor publice, inclusiv necesitatea reducerii deficitului bugetar într-un interval scurt de timp.

„Am făcut multe concesii şi am înţeles efortul pe care aceştia l-au făcut în construcţia bugetelor, dar am şi explicat că nu este un buget obişnuit. Este un buget cu foarte multe presiuni. Scăderea de deficit, nivelul de consolidare pe care trebuie să-l atingem în acest an. Trebuie să coborâm de la 147 de miliarde spre 128 de miliarde”, a explicat acesta.

În final, ministrul a atras atenția asupra riscurilor generate de utilizarea unor surse de finanțare incerte, subliniind că astfel de practici au contribuit în trecut la dezechilibrele economice actuale.