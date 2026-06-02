PNL nu va vota Guvern cu PSD. AUR nu vrea premier independent. Petrișor Peiu: Nu votăm un guvern care are un alt premier decât AUR

AUR transmite că nu va susține în Parlament un viitor guvern dacă nu face parte din acesta și dacă funcția de prim-ministru nu revine formațiunii. Declarațiile au fost făcute de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și de purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefăniță Avrămescu, în contextul discuțiilor privind desemnarea unui nou premier. Poziția formațiunii vine într-un moment în care pe scena politică circulă mai multe scenarii privind viitoarea formulă guvernamentală și posibilele nominalizări pentru funcția de prim-ministru.

Petrișor Peiu a declarat că AUR are o condiție clară pentru participarea la guvernare: funcția de prim-ministru trebuie să revină partidului, iar programul de guvernare trebuie să conțină măsuri diferite de cele promovate de Guvernul Bolojan.

Liderul senatorilor AUR a afirmat că formațiunea nu are o problemă personală cu Ilie Bolojan, însă se opune politicilor adoptate de executivul condus de acesta.

Potrivit lui Peiu, AUR nu va susține un guvern care are un alt premier decât unul propus de partid și nu va vota un executiv din care formațiunea nu face parte.

Acesta a precizat, de asemenea, că AUR nu susține nici varianta unui guvern condus de o persoană independentă.

„Condiţia pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea prim-ministrul şi de a avea certitudinea că anumite puncte esenţiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan, pentru că altfel, de ce ar avea sens să participăm şi noi la un guvern care ar face fix acelaşi lucru pe care l-a făcut guvernul Bolojan? Noi nu avem ceva cu domnul Bolojan personal, avem ceva cu politica pe care guvernul domniei sale sau politicile publice le-a făcut. Deci nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR, nu votăm un guvern din care nu suntem parte şi (… nu votăm un guvern condus de un independent, care e europarlamentar reprezentând un partid”, a subliniat Peiu.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Petrișor Peiu a arătat că partidul așteaptă de mai multe săptămâni o nominalizare oficială din partea președintelui.

Referindu-se la informațiile apărute în spațiul public privind posibile variante pentru funcția de premier, liderul AUR a afirmat că partidul nu poate adopta o poziție oficială înainte ca o propunere să fie anunțată în mod formal.

Peiu a comentat și speculațiile legate de Eugen Tomac, despre care a spus că sunt discutate de aproximativ două săptămâni în spațiul public.

În opinia sa, este neobișnuit ca liderul unui partid care nu a obținut un rezultat electoral semnificativ la ultimele alegeri parlamentare să fie luat în calcul pentru funcția de prim-ministru.

„Aşteptăm o nominalizare din partea domnului preşedinte de aproape 4 săptămâni de zile. Despre domnul Tomac sunt speculaţii de aproape două săptămâni. Aşadar, până când nu avem o propunere, nu avem pe ce anume să ne pronunţăm. Este puţin ciudat, totuşi, că preşedintele unui partid care la ultimele alegeri n-a reuşit să aibă nici 2% măcar din numărul voturilor să fie propunere de prim-ministru. Dar, în ceea ce ne priveşte, noi am spus foarte clar, atâta vreme cât nu suntem parte a unui guvern, nu înţelegem de ce să-l votăm. Da, vom vota un guvern din care suntem parte sau dacă dăm prim-ministrul”, a spus şi purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ştefăniţă Avrămescu.

Purtătorul de cuvânt al partidului, deputatul Ștefăniță Avrămescu, a reiterat poziția formațiunii și a precizat că AUR nu vede utilitatea susținerii unui executiv în care nu este reprezentat.

Acesta a declarat că partidul ar vota un guvern doar dacă face parte din respectiva formulă guvernamentală sau dacă propune prim-ministrul.

Avrămescu a respins și ideea unui guvern tehnocrat, apreciind că România are nevoie în acest moment de un executiv cu asumare politică.

Potrivit reprezentantului AUR, actualul context impune existența unui guvern care să își asume direct deciziile și măsurile adoptate, nu a unei formule bazate pe tehnocrați.

„Este nevoie de un guvern care să aibă o asumare politică, nu de tehnocraţi. În ceea ce priveşte un guvern politic, atâta vreme cât AUR nu este parte a unui guvern sau nu dă primul ministru, nu are de ce să-l voteze”, a mai afirmat Avrămescu.

Declarațiile liderilor AUR apar în contextul negocierilor și consultărilor politice privind desemnarea unui nou premier și formarea unei majorități parlamentare. În ultimele săptămâni au fost vehiculate mai multe nume pentru funcția de prim-ministru, atât din zona politică, cât și din afara partidelor parlamentare.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că, în opinia sa, partidul nu va susține o eventuală nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, dacă președintele Nicușor Dan va decide să îl desemneze.

Acesta a explicat că o decizie oficială va fi luată de Biroul Politic Național al PNL după anunțarea unei propuneri de premier de către șeful statului, însă apreciază că o astfel de variantă nu ar întruni susținerea partidului.

Fenechiu a reafirmat și poziția liberalilor față de PSD, arătând că PNL intenționează să rămână în opoziție și că nu există posibilitatea susținerii unui guvern în care social-democrații să participe.

Potrivit liderului senatorilor PNL, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, partidele care au susținut demersul ar trebui să își asume și responsabilitatea formării unei majorități și a guvernării.

„Eu am spus-o constant: după ce preşedintele statului face o propunere, preşedintele partidului, Ilie Bolojan, va convoca o şedinţă de Birou Politic Naţional şi Biroul Politic Naţional se va pronunţa. Opinia mea este că nu va susţine o asemenea propunere.(…) Nu mă surprinde nimic. PSD, AUR şi ceilalţi 281 au dat jos prin moţiune Guvernul Bolojan şi pe regulile democraţiei trebuie să-şi asume guvernarea. E simplu. Şi-o asumă în comun şi-o asumă unii şi îi susţin ceilalţi. PNL a anunţat că intră în opoziţie faţă de Partidul Social Democrat. Nu există varianta votării unui guvern condus de oricine altcineva din care să facă parte Partidul Social Democrat”, a precizat Fenechiu, la Parlament.

Referindu-se la eventualitatea unui executiv tehnocrat condus de Eugen Tomac, din care să facă parte actualii miniștri Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru, Fenechiu a precizat că Nazare nu mai este membru PNL, după ce a demisionat din partid în momentul numirii sale în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României.

În ceea ce îl privește pe Dragoș Pîslaru, liderul liberal a amintit că acesta a declarat recent că nu ar accepta o astfel de funcție fără o discuție prealabilă și fără acordul lui Ilie Bolojan.

Daniel Fenechiu a apreciat că interesul manifestat pentru Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru reprezintă o confirmare a faptului că Guvernul Bolojan a promovat miniștri considerați competenți și apreciați inclusiv în afara Partidului Național Liberal.