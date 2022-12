Este omul politic care i-a adus pe americanii de la Ford în România, la Craiova, în urmă cu 15 ani, și deține funcția onorifică de președinte al APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autovehicule din România).

Călin Popescu Tăriceanu primește la Gala Premiilor Capital premiul „Omul politic care și-a pus semnătura pe integrarea României în Uniunea Europeană”. Este premierul sub conducerea căruia România s-a integrat în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007. Din mandatul domnului Călin Popescu Tăriceanu trebuie amintite două date statistice: PIB-ul pe cap de locuitor a depășit pragul de 10.000 de dolari, ajungând la 10.435 în 2008, iar PIB-ul global a depășit borna de 200 de miliarde de dolari la finalul aceluiași an.

Tăriceanu, la Gala Premiilor Capital

„După 1990 România a avut 2 obiective majore, aderarea la UE și la NATO. Au fost făcute eforturi mari la nivelul întregii administrații, a societății și a presei. După ce am reușit integrarea în UE și NATO, acțiune de o mare importanță strategică, România nu a mai avut obiective. Am comparat deseori țara noastră cu o navă pe mare care nu are o direcție.

Îmi doresc ca România să își propună un nou proiect care să-i acorde locul bine meritat pe scena mondială. Sper ca generațiile care vor veni la cârma țării să înțeleagă necesitatea acestui lucru.„, a spus fostul premier al țării, Călin Popescu Tăriceanu, la Gala Premiilor Capital.