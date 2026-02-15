Sondajul trimestrial Retail Investor Beat, care a chestionat 11.000 de investitori individuali din 13 țări, arată un nivel ridicat de disciplină și implicare: 70% dintre respondenți își revizuiesc activ investițiile, iar 79% investesc regulat în fiecare lună. În România, implicarea este și mai mare: 73% dintre investitori își monitorizează portofoliile în mod activ, iar 83% investesc lunar.

Generațiile mai tinere se remarcă prin cele mai ridicate rate de implicare. La nivel global, 87% din generația Z și 86% din mileniali alocă capital pe piețe în fiecare lună, în timp ce în România 87% din generația Z și 84% din mileniali fac același lucru. Comparativ, generația X și baby boomers înregistrează niveluri mai reduse de implicare, 79% și respectiv 68% la nivel global. Interesant, investitorii români din generația baby boomers (79%) depășesc media globală privind disciplina investițiilor lunare.

Comentând datele, Lale Akoner, strateg pentru piața globală la eToro, a declarat: „Investitorii individuali sunt acum vizibil diferiți de stereotipul de oportunism care a dominat știrile din 2021. Sondajul nostru arată că investitorii individuali de astăzi sunt implicați, hotărâți și consecvenți, reflectând o abordare mai curând disciplinată decât un comportament reactiv. Investitorii mai tineri, în special, conduc această schimbare. Mulți au intrat pe piețe într-o perioadă de schimbări structurale, cu volatilitate crescută și incertitudine macroeconomică. Ca urmare, s-au obișnuit să monitorizeze tendințele globale și să utilizeze tehnologia și informațiile accesibile pentru a gestiona riscul în mod strategic.”

Ultimul sondaj Retail Investor Beat arată, de asemenea, că investitorii individuali continuă să-și diversifice portofoliile la toate clasele de active. Pentru al doilea an consecutiv, a crescut numărul investitorilor care dețin criptoactive, acțiuni străine, mărfuri fungibile și obligațiuni din țările lor. În ultimul an, a crescut și ponderea investitorilor de retail expuși la obligațiuni și valute străine.

Clase de active T4 2023 → T4 2024 T4 2024 → T4 2025 Criptoactive ↑ 6% ↑ 6% Acțiuni locale ↑ 2% ↓ 2% Acțiuni internaționale ↑ 6% ↑ 3% Mărfuri fungibile ↑ 4% ↑ 11% Obligațiuni locale ↑ 3% ↑ 6% Obligațiuni străine → 0% ↑ 14% Numerar/Active similare ↑ 6% ↓ 3% Valute/FX ↓ 4% ↑ 4% Investiții alternative ↓ 4% → 0%

Clase de active T4 2023 → T4 2024 T4 2024 → T4 2025 Criptoactive ↑ 8% ↓ -5% Acțiuni locale ↑ 2% ↑ 9% Acțiuni internaționale → 0% ↑ 14% Mărfuri fungibile ↑ 10% ↑ 3% Obligațiuni locale ↑ 17% ↓ -2% Obligațiuni străine ↑ 15% ↓ 4% Numerar/Active similare ↑ 6% ↑ 3% Valute/FX ↓ -3% → 0% Investiții alternative ↓ -4% → 0%

Bogdan Maioreanu, analist de piață eToro pentru România, a adăugat: „Investitorii români dau dovadă de un nivel ridicat de disciplină și o tendință puternică spre diversificare, adesea determinată de nevoia de stabilitate într-un mediu economic volatil. Perspectivele Bursei de Valori București și creșterea piețelor globale de acțiuni au determinat creșterea numărului de investitori care au alocat capital acțiunilor locale și străine în ultimul an. În timp ce peste jumătate dintre investitorii români dețin o formă de criptoactive în portofoliile lor, unii au marcat profituri după maximele istorice înregistrate în 2025. În ceea ce privește obligațiunile interne, randamentele mari într-un mediu cu inflație ridicată au atras mulți investitori în 2024, dar numărul acestora a scăzut în 2025, pe măsură ce randamentele obligațiunilor au scăzut semnificativ sub nivelul inflației, determinând investitorii să se diversifice în alte clase de active. Acest lucru demonstrează flexibilitate și maturitate pentru o comunitate de investitori în care 45% dintre investitori au mai puțin de 2 ani de experiență.”

Investitorii individuali răspund la slăbirea dolarului american

Investitorii individuali demonstrează, de asemenea, o puternică conștientizare a dinamicii macroeconomice globale. Pe măsură ce dolarul american se depreciază, investitorii reevaluează rolul activelor defensive tradiționale, 49% la nivel global (59% dintre investitorii români) afirmând că intenționează să își ajusteze portofoliile, în timp ce deținerea de aur a crescut la 48%, cu trei puncte procentuale mai mult față de trimestrul al doilea al anului 2025. Procentul de investitori individuali români care dețin aur în portofoliile lor a crescut la 53% la sfârșitul trimestrului IV în 2025, față de 51% în urmă cu două trimestre.

Lale Akoner a adăugat: „Dinamica valutară și evoluțiile politice globale joacă un rol din ce în ce mai important în modelarea comportamentului investitorilor individuali. Accesul îmbunătățit la datele de piață, informațiile macroeconomice globale și instrumentele de gestionare a riscurilor le-au oferit investitorilor individuali o viziune mai clară asupra forțelor care modelează randamentul investițiilor lor și au redus decalajul dintre investitorii individuali și cei instituționali.

Combinați această paritate a informațiilor cu capacitatea de a executa mai rapid decât investitorii instituționali limitați de dimensiune și veți înțelege de ce mulți investitori individuali au depășit instituțiile în 2025. În timp ce 2021 a fost, fără îndoială, anul ascensiunii investițiilor individuale, 2025 demonstrează evoluția acestora. Investitorii individuali s-au maturizat și dau dovadă de un nivel crescând de sofisticare, marcând un nou capitol în evoluția investițiilor de retail.”