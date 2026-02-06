Fitch Ratings Limited a menținut ratingul „BBB minus” pentru Romgaz, cu perspectivă negativă. Decizia a fost comunicată în data de 4 februarie 2026 și a fost luată în contextul actualizării criteriilor de evaluare aplicate companiilor.

Potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București (BVB), calificativul se încadrează în categoria investment grade, fiind recomandat pentru investiții, în pofida perspectivei negative asociate.

Într-o analiză publicată anterior, în luna octombrie 2025, Fitch arăta că perspectiva negativă asociată Romgaz este determinată de perspectiva ratingului suveran al României, aflat la același nivel. Agenția preciza atunci că o eventuală retrogradare a ratingului României s-ar reflecta automat asupra ratingului Romgaz.

Această legătură dintre evaluarea companiei și cea a statului rămâne valabilă și în actuala decizie de menținere a calificativului.

Fitch arată că profilul individual de credit al Romgaz este susținut de poziția dominantă a companiei pe piața gazelor naturale din România. Agenția menționează potențialul de creștere a producției din proiectele Neptun Deep și Caragele, precum și politica financiară conservatoare adoptată de companie.

În același timp, sunt semnalate și o serie de constrângeri care limitează profilul de credit. Printre acestea se numără dimensiunea modestă a producției la nivel internațional, lipsa diversificării geografice, existența unor active de gaze învechite și nivelul ridicat al investițiilor necesare în perioada următoare.

Potrivit evaluării Fitch, proiectul Neptun Deep are un rol esențial în strategia Romgaz. Agenția estimează că acest proiect va permite companiei să își crească producția de gaze naturale la aproximativ 150.000 de barili echivalent petrol pe zi, față de circa 87.000 de barili echivalent petrol pe zi înregistrate în prima jumătate a anului 2025.

În analiza sa, Fitch subliniază că Neptun Deep va contribui la consolidarea independenței energetice a României și va poziționa țara drept cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană din resurse interne.

Agenția apreciază că riscurile de execuție ale proiectului Neptun Deep sunt gestionabile. Această evaluare este susținută de experiența partenerului Romgaz în dezvoltarea proiectelor petroliere și de gaze, potrivit comunicatului publicat de Fitch în luna octombrie 2025.

Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este listată la Bursa de Valori București, iar statul român este acționarul majoritar, cu o participație de aproximativ 70%.

Menținerea ratingului în categoria investment grade confirmă poziția Romgaz ca emitent relevant pe piața energetică, în contextul evaluărilor realizate de agențiile internaționale de rating.