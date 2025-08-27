Procurorii DIICOT au reinstituit sechestrele pe toate bunurile imobile aparținând Nordis Management și Nordis Mamaia, potrivit surselor citate de G4Media. Valoarea noului prejudiciu reclamat se ridică la 28,5 milioane de euro.

Săptămâna trecută, o decizie a judecătoarei Florina Rizescu ridicase sechestre în valoare de aproape 90 de milioane de euro, aplicate anterior asupra hotelului Nordis Mamaia, a sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare, dar și asupra conturilor și acțiunilor deținute de patronii grupului.

Printre cei vizați s-au aflat Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poștoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu și compania-mamă Nordis Management.

În februarie 2025, patronii Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, soția acestuia – fosta deputată PSD Laura Vicol – și alți apropiați au fost reținuți de DIICOT. Ei sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Procurorii susțin că aceștia ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienți pentru apartamente în complexurile Nordis și ar fi delapidat peste 70 de milioane. Sute de persoane care au plătit în avans pentru locuințe se consideră păgubite, întrucât nu și-au primit apartamentele.

Inițial, inculpații au fost arestați preventiv, dar după 10 zile au fost eliberați. După șase luni, instanțele le-au ridicat inclusiv controlul judiciar și sechestrele impuse asupra bunurilor.

În ultimele șase luni, ancheta DIICOT a presupus audierea a peste 2.000 de persoane, dintre care 600 au calitatea de părți vătămate. De asemenea, au fost efectuate percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice. Până acum, dosarul Nordis are aproximativ 400 de volume.

Instituția a reacționat public la criticile deputatului USR Stelian Ion, care a acuzat tergiversarea dosarului. Într-un comunicat, DIICOT a respins afirmațiile, precizând că „ancheta se desfășoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”.

DIICOT precizează că dosarul Nordis vizează mai multe infracțiuni grave: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune și stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale pentru obținerea de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat.