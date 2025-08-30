Ministrul Justiției, mesaj pentru păgubiţii din dosarul Nordis: Aveţi încredere în Justiţie!

În acest context, Marinescu afirmă că pensile speciale ale magistraților nu reprezintă privilegii. „Nu le-aș numi privilegii, ci condiții decente, corelate cu responsabilitatea socială pe care o presupune funcția”, a declarat el la Prima TV.

În dosarul Nordis, judecătoarea Florina Rizescu, de la Curtea de Apel București, a instituit sechestre în valoare de aproape 90 de milioane de euro, iar ulterior procurorii DIICOT au reinstituit aceste sechestre.

Radu Marinescu a subliniat că, de la preluarea mandatului de ministru al Justiției, a adoptat o poziție constantă de a nu comenta cauze individuale sau deciziile luate de organele de urmărire penală și instanțe, concentrându-se doar pe **principii generale** și aspecte de interes public pentru funcționarea sistemului judiciar.

El a transmis că mesajul către cetățeni rămâne unul de **încredere în justiție**, iar către sistemul judiciar, apelul este să fie **prompt, eficient, obiectiv și imparțial**, asigurând livrarea justiției ca serviciu public. Marinescu a precizat că **responsabilitatea principală** revine procurorilor și judecătorilor, care trebuie să folosească toate mijloacele legale pentru a garanta dreptatea atât pentru păgubiți, cât și pentru cei acuzați, respectând drepturile și libertățile ambelor părți implicate.

În ceea ce privește pensiile magistraților, ministrul a menționat că **independența acestora implică și o responsabilitate ridicată**, subliniind că aceasta nu înseamnă că ministrul Justiției poate dicta modul în care judecătorii acționează.

