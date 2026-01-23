În 2021, prețurile din România erau cele mai mici din Uniunea Europeană, situându-se la 55% din media UE, cu 44% la utilități, 70% la alimente și 84% la îmbrăcăminte și încălțăminte, amintește liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, într-o postare realizată pe Facebook.

În doar trei ani, până în 2024, aceste valori au crescut la 64% din media europeană, cu 50% la utilități, 90% la alimente și 78% la îmbrăcăminte/încălțăminte, România pierzând astfel avantajul prețurilor cele mai mici din UE, în favoarea Bulgariei.

Pentru 2025, se estimează că prețurile vor depăși 70% din media UE, deși datele oficiale vor fi disponibile abia în ianuarie 2027. Această creștere rapidă, fără precedent în alte state europene, a afectat puterea de cumpărare a românilor într-un interval foarte scurt de timp.

„Un rezultat concret al modului cum coaliția PSD-PNL- USER-UDMR a condus țara în ultimii ani este creșterea uriașă de prețuri și scumpirea generală a vieții, în raport cu celelalte state membre UE. Avem, oameni buni, cea mai mare creștere de prețuri din Europa postbelică! În anul 2021, de exemplu, prețurile din România erau cele mai mici din UE și se situau la 55% din media Uniunii (44% din media UE la utilități, 70% la alimente și 84% la îmbrăcăminte /încălțăminte). Aveam , atunci, cele mai mici prețuri din UE la aceste categorii de bază”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Potrivit lui Peiu, principalul motiv al acestei scumpiri este majorarea fără precedent a prețului energiei electrice. Creșterea prețurilor a fost rezultatul reducerii dramatice a producției interne de energie de către coaliția PSD-PNL-USR-UDMR.

În 2019, România a produs, pe primele 11 luni, 54,1 TWh de energie electrică, astfel: 21,5 TWh în centrale pe gaze și cărbune, 15 TWh în hidrocentrale, 10 TWh la centrala nucleară de la Cernavodă, 6 TWh în parcuri eoliene și 1,6 TWh în parcuri fotovoltaice.

„În 2024, după numai trei ani, prețurile în țara noastră au ajuns la nivelul de 64% din media UE (50% la utilități, 90% la alimente și 78% la îmbrăcăminte/încălțăminte). Nu mai avem cele mai mici prețuri la aceste categorii de produse de consum, în Bulgaria au devenit prețurile mai mici. În 2025 prețurile din România au crescut masiv, depășind 70% din media UE, dar datele oficiale vor veni abia în ianuarie 2027. Nu există niciun stat european la care să se fi petrecut, în doar trei ani, o asemenea degradare a puterii de cumpărare! Pentru cei care , încă, se mai întreabă de ce au crescut atât de mult prețurile la noi în raport cu media europeană, răspunsul este clar: scumpirea fără precedent în Europa postbelică, a energiei. Cum a reușit partidul unic PSD PNL USR UDMR să tripleze prețul la energie în doar câțiva ani? Iarăși cât se poate de clar: reducând dramatic producția de energie”, a subliniat liderul senatorilor AUR.

În 2025, producția totală de energie pe aceeași perioadă a scăzut la 46,4 TWh: 15,5 TWh în centrale pe gaze și cărbune, 11 TWh în hidrocentrale, 10 TWh la Cernavodă, 5,4 TWh în parcuri eoliene și 4,4 TWh în parcuri fotovoltaice.

Ca urmare a reducerii producției interne, importurile de energie electrică au crescut de patru ori, de la 4,4 TWh în 2019 la 16,8 TWh în 2025, doar pe primele 11 luni ale anului. Această situație reflectă un dezechilibru major în sectorul energetic, care a avut un impact direct asupra scumpirii generale și a puterii de cumpărare a românilor.

„În anul 2019, ultimul înainte de terifianta distrugere a energeticii, România a produs, pe primele 11 luni 54,1 TWh de energie electrică ( 21,5 TWh în centrale pe gaze și cărbune, 15 TWh în hidrocentrale, 10 TWh la Cernavodă, 6 TWh în parcurile eoliene și 1,6 TWh în parcurile fotovoltaice). Anul trecut, 2025, tot pe primele 11 luni ale anului, țara noastră a produs doar 46,4 TWh ( 15,5TWh în centrale pe gaze și cărbune, 11TWh în hidrocentrale, 10TWh la Cernavodă, 5,4 TWh în parcurile eoliene și 4,4 TWh în parcurile fotovoltaice). Ca urmare, importurile de energie electrică au crescut de 4 (patru) ori: de la 4,4 TWh în 2019 la 16,8TWh în 2025. Și avem situația asta doar pe primele 11 luni din an!”, a conchis acesta.

