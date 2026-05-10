Ludovic Orban a afirmat că Partidul Național Liberal trebuie să treacă printr-un proces de reorganizare internă, iar una dintre soluțiile pe care le consideră necesare este organizarea unui nou congres al partidului. Fostul lider liberal a explicat că actualul context politic impune schimbări în conducerea formațiunii.

„E nevoie, evident, de schimbări în structura de conducere (a PNL – n.r). Din punctul meu de vedere, eu, în locul lui Ilie Bolojan, după acest moment, aş face un nou congres”, a declarat Ludovic Orban la digi24.

Afirmațiile liderului Forța Dreptei vin într-o perioadă în care PNL se confruntă cu presiuni interne și externe generate de relația cu PSD în cadrul coaliției de guvernare. În același timp, mai multe voci din spațiul liberal au cerut, în ultimele luni, o redefinire a strategiei politice și o repoziționare a partidului.

Fostul președinte al PNL a lăsat să se înțeleagă că o astfel de schimbare ar putea reprezenta și o oportunitate pentru refacerea unității în zona liberală, după rupturile politice produse în ultimii ani.

Ludovic Orban a declarat că Forța Dreptei este dispusă să înceapă negocieri pentru revenirea liberalilor în PNL, susținând că există deschidere pentru un proces de reunificare politică.

În contextul discuțiilor despre viitorul liberalilor, fostul lider al PNL a transmis că partidul pe care îl conduce este pregătit să înceapă rapid dialogul politic privind reintegrarea membrilor Forța Dreptei în structura liberală.

„Deci eu am anunţat, în numele colegilor mei liberali din Forţa Dreptei, că suntem deschişi şi mâine să începem siscuţii pentru reintegrarea liberalilor din Forţa Dreptei în PNL”, a declarat Orban.

Mesajul liderului Forța Dreptei apare într-un moment în care scena de centru-dreapta traversează o perioadă de fragmentare, iar tema reunificării liberalilor a fost invocată în repetate rânduri în spațiul public. Declarația poate fi interpretată și ca un semnal adresat actualei conduceri a PNL privind necesitatea consolidării electoratului liberal.

Totodată, Ludovic Orban a sugerat că eventualele discuții ar trebui purtate într-un cadru politic mai larg, care să permită reconstruirea unei identități liberale mai coerente în raport cu actuala coaliție guvernamentală.

În intervenția sa, Ludovic Orban a comentat și relația dintre președintele Nicușor Dan și partidele din coaliția de guvernare. Liderul Forța Dreptei a susținut că nu a observat declarații ferme de susținere pentru Ilie Bolojan după data de 15 octombrie.

Fostul lider liberal a afirmat că șeful statului nu ar fi reacționat public în momentele în care PSD a fost acuzat că a încălcat protocolul politic al coaliției sau atunci când social-democrații au colaborat cu AUR pentru anumite inițiative parlamentare.

În opinia sa, președintele s-ar fi apropiat mai mult de PSD decât de partidele care l-au sprijinit politic. Ludovic Orban consideră că relația instituțională dintre Nicușor Dan și social-democrați a fost una favorabilă PSD.

Fostul lider al PNL a invocat și episodul numirii rapide a procurorilor-șefi rezultați din concursurile organizate de ministrul Justiției, despre care spune că reprezintă unul dintre cele mai importante semnale privind apropierea dintre președinte și PSD.

Tabel explicativ: Principalele declarații și poziții exprimate de Ludovic Orban: