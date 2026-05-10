Tensiuni majore în PNL. Partidul Național Liberal traversează o perioadă de tensiune internă accentuată, în contextul în care primarii formațiunii sunt împărțiți în mai multe curente de opinie privind strategia politică viitoare. Discuțiile sunt influențate puternic de poziționarea tot mai vizibilă a lui Ilie Bolojan, considerat de o parte a partidului un posibil lider de referință pentru anii următori.

Surse din conducerea PNL descriu o structură fragmentată a opiniilor, în care fiecare grup își fundamentează decizia pe calcule politice și administrative diferite.

Tabără Descriere Argumente principale Poziționare politică 1. Susținătorii rămânerii la guvernare Primari care susțin menținerea PNL în actul de guvernare, indiferent de conducerea centrală – Acces la finanțări guvernamentale – Continuarea proiectelor locale – Evitarea blocajelor în infrastructură și investiții Pragmatică, orientată spre stabilitate și resurse bugetare 2. Tabăra pro-Bolojan (orientare spre opoziție) Primari care îl susțin pe Ilie Bolojan și ar accepta trecerea în opoziție – Încredere în modelul administrativ Bolojan – Bază electorală stabilă- Experiență în atragerea fondurilor europene – Independență față de guvern Reformistă, orientată spre autonomie politică și eficiență administrativă 3. Grupul de echilibru (între guvernare și Bolojan) Primari care încearcă să mențină ambele direcții: acces la putere și susținere pentru Bolojan – Menținerea finanțării guvernamentale – Percepția lui Bolojan ca lider viitor – Dorința de stabilitate politică combinată cu reformă Centristă, pragmatică, orientată spre compromis politic

Unul dintre principalele puncte de conflict îl reprezintă dependența administrațiilor locale de finanțarea centrală. Mulți primari își bazează proiectele pe alocările de la Ministerul Dezvoltării, ceea ce face dificilă acceptarea unei eventuale treceri în opoziție.

În același timp, mesajele privind disciplina fiscală și reducerea deficitului bugetar, asociate cu Ilie Bolojan, alimentează îngrijorări în rândul aleșilor locali privind posibile restricții financiare în viitor.

Situația din interiorul PNL reflectă o tensiune structurală între logica guvernării și nevoia de reconfigurare politică. De o parte se află primarii care prioritizează stabilitatea financiară și continuitatea proiectelor, iar de cealaltă cei care mizează pe o schimbare de leadership și pe o posibilă repoziționare strategică în jurul lui Ilie Bolojan.

Pe termen scurt, partidul se confruntă cu o dilemă majoră: menținerea coeziunii interne sau adaptarea la o posibilă nouă arhitectură de putere.