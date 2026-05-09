Un fragment din interviul acordat de Ilie Bolojan pentru Observator a atras atenția după ce utilizatorii au observat diferențe între discuția difuzată inițial și varianta publicată ulterior pe internet. Secvența care făcea referire la plecarea din funcții a persoanelor susținute politic de PNL nu mai apare în materialul disponibil online, ceea ce a generat reacții și întrebări legate de editarea interviului.

Subiectul a devenit rapid unul intens discutat în mediul politic și pe rețelele sociale, mai ales în contextul schimbărilor produse după căderea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură votată în Parlament.

În timpul interviului, Ilie Bolojan a fost întrebat direct dacă persoanele aflate în funcții publice și susținute de PNL ar trebui să își depună demisia după trecerea partidului în opoziție.

În forma completă a răspunsului, acesta a afirmat că funcțiile ocupate politic nu ar mai trebui păstrate de reprezentanții unui partid care nu se mai află la guvernare. Declarația făcea trimitere la o posibilă retragere în bloc a oamenilor susținuți politic de liberali din structurile administrative și instituțiile deconcentrate.

Pasajul care a atras atenția era următorul:

„În condițiile în care un partid intră în Opoziție, cel puțin funcțiile care sunt numite politic, foarte probabil nu vor mai putea fi ocupate de acel partid. Nu este o decizie ușoară, dar am decis ceea ce este, cred eu, corect pentru România”.

În varianta publicată ulterior pe site și pe platformele video, această parte nu mai apare integral. A fost păstrată doar formularea generală referitoare la decizia considerată „corectă pentru România”, fără menționarea explicită a funcțiilor politice și a oamenilor PNL.

Declarația are o miză majoră în actualul context politic deoarece vizează direct ocuparea funcțiilor publice de către persoane susținute politic. În România, schimbările de guvern sunt însoțite frecvent de modificări în conducerea instituțiilor deconcentrate, agențiilor și companiilor de stat.

Prin afirmația făcută în interviu, Ilie Bolojan părea să transmită că reprezentanții PNL aflați în funcții politice ar trebui să facă un pas înapoi după pierderea puterii executive.

Eliminarea exact a acestui pasaj din montajul final a alimentat speculații privind existența unei decizii editoriale sensibile, mai ales că fragmentul modifica semnificativ sensul răspunsului și impactul politic al declarației.

Diferențele dintre cele două variante ale interviului au fost remarcate rapid de utilizatori și comentatori politici. Mulți au acuzat o posibilă încercare de diminuare a efectului declarației, în timp ce alții au cerut explicații privind criteriile editoriale care au stat la baza montajului final.

Până în acest moment, nu există o poziție oficială din partea realizatorilor emisiunii sau a echipei premierului privind eliminarea secvenței respective.

Controversa apare într-un moment tensionat pentru scena politică românească, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură susținută de AUR și PSD. În acest climat, orice declarație referitoare la schimbările din administrația publică are un impact major atât în interiorul partidelor, cât și în spațiul public.

După pierderea sprijinului parlamentar, viitorul persoanelor numite politic în instituțiile publice a devenit un subiect central în negocierile și discuțiile dintre partide. Funcțiile de secretari de stat, prefecți, subprefecți sau șefi de agenții sunt printre cele mai afectate în perioadele de tranziție politică.

În acest context, afirmațiile lui Ilie Bolojan despre retragerea oamenilor susținuți politic de PNL au fost interpretate de unii analiști drept un semnal privind o reorganizare administrativă rapidă după schimbarea majorității.