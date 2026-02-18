Radu Marinescu a afirmat că decizia Curții Constituționale marchează încheierea unei etape tensionate, care a implicat toate instituțiile fundamentale ale statului și a generat dezbateri ample în societate. Ministrul Justiției a explicat că adoptarea și validarea noilor prevederi oferă un cadru legislativ stabil, necesar pentru funcționarea coerentă a sistemului judiciar.

„Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri care a implicat practic toate componentele statului român şi în egală măsură a trezit şi foarte multe emoţii în societate. (…). E foarte bine că avem o finalitate, e foarte bine că avem acum o certitudine în ceea ce priveşte perspectivele de statut pentru una dintre cele mai importante profesii din România. De acum înainte trebuie să mergem împreună, prin cooperare loială, să eficientizăm justiţia, să acţionăm în interesul cetăţeanului, aceasta este finalitatea şi suntem obligaţi să privim către ea”, a declarat ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, la Digi 24.

În contextul întrebărilor privind eventuale plecări din sistem după decizia CCR, ministrul a insistat că instituțiile statului au funcționat conform atribuțiilor lor constituționale. El a precizat că procesul legislativ și controlul de constituționalitate demonstrează soliditatea mecanismelor statului de drept.

„Până la urmă, Guvernul împreună cu Parlamentul au acest atribut de legiferare şi au făcut-o în acord cu obiectivele de guvernare şi cu aşteptările de finanţare europeană. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi magistratura au avut dreptul să îşi exprime îngrijorările de constituţionalitate prin sesizarea făcută, iar Curtea Constituţională a României a demonstrat că poate şi trebuie să soluţioneze orice fel de divergenţă de constituţionalitate, chiar şi mecanismul a priori privitor la această lege şi iată, acum avem un cadru legislativ consolidat”, a afirmat ministrul.

Radu Marinescu a atras atenția că, dincolo de disputa legislativă, problema majoră rămâne menținerea personalului calificat în instanțe și parchete. Ministrul a recunoscut că există temeri reale în sistem și că asigurarea schemelor de personal devine tot mai dificilă.

„Nu trebuie să pierdem resursa umană din justiţie. Vreau să vă spun că este din ce în ce mai dificil să asigurăm schemele de personal. Există îngrijorări. Mesajul meu către magistraţii este acela că până la urmă, înfătuirea actului de justiţie este chiar mai mult decât o profesie, este un veritabil apostolat. Aceşti oameni au intrat în profesia lor pentru a face dreptate, pentru a lupta cu inechităţile, pentru a răspunde unei valori supreme în statut de drept, care este justiţia. Şi atunci, îi rog să rămână devotaţi crezului iniţial, care i-a animat pentru a intra în această profesie, să rămână în continuare în profesie, aducând experienţa deosebită a vârstei (vorbesc de cei care ar fi la vârsta de pensionare), a profesionalismului anterior şi arătându-le că în actuala lege cei care au deja întrunite condiţiile de pensionare sunt protejaţi, în sensul că vor ieşi la pensie, au condiţiile deja recunoscute în conformitate cu legea anterioră”, a explicat Marinescu.

Ministrul a subliniat că magistrații care îndeplinesc deja condițiile de pensionare beneficiază de protecția cadrului legal anterior, iar acest aspect ar trebui să reducă presiunea generată de schimbările legislative. În opinia sa, există motive temeinice pentru ca judecătorii și procurorii să continue activitatea și să contribuie la consolidarea sistemului.

„Eu văd lucrurile în viitor în cheia unei cooperări loiale între instituţii şi între puterile statului. S-a încheiat o dispută constituţională, s-a clarificat. (…). Mesajul meu doresc să fie unul de echilibru în momentul de faţă. Este foarte adevărat că în trecut s-a intervenit foarte des asupra statutului magistraţilor, creând anumite dezechilibre, care nu trebuie să mai existe pentru viitor. Am fixat nişte repere pentru viitor, acum trebuie să ne respectăm şi să cooperăm, pentru că sunt foarte multe chestiuni importante de realizat în justiţie şi împreună le putem realiza”, a subliniat Marinescu.

Radu Marinescu a enumerat printre priorități digitalizarea instanțelor, modernizarea infrastructurii, reducerea volumului de dosare și extinderea procedurilor alternative de soluționare a cauzelor. De asemenea, a menționat necesitatea eficientizării activității prin procese desfășurate la distanță, proiecte care, în opinia sa, pot fi implementate doar prin colaborare strânsă cu magistrații.