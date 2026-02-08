ANAF va colabora sub protocol cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) și va acționa coordonat, vizând sectoarele cu cel mai mare risc fiscal. Adrian-Nicușor Nica a declarat că obiectivul său pentru 2026 este să transparentizeze procesul de control fiscal, publicând planurile și rezultatele acestora, astfel încât controalele să nu mai fie percepute ca fiind „pe ascuns”.

Șefiș fiscului a subliniat că interacțiunea cu contribuabilii ar trebui să fie deschisă, iar ANAF nu are nimic de ascuns, dorindu-se un proces clar și comprehensibil pentru toți agenții economici.

(n.red. ANAF va analiza în 2026) „industriile cu risc și prima industrie vizată este cea a firmelor de pază, unde este strigător la cer să ai doi salariați în Revisal (n.red. Reges) și să facturezi 4.907 ore. Adică industriile cu cel mai mare risc vor fi vizate. Și aici, în zona firmelor de pază și a muncii la negru avem o colaborare sub protocol cu colegii de la ITM și vom acționa în același sens”, a declarat acesta la conferința de fiscalitate Tax EU.

Șeful Fiscului a explicat că unii antreprenori aleg să nu apeleze la specialiști – cum ar fi juriști sau consultanți fiscali – atunci când vin în audiență la ANAF, considerând că ei știu cel mai bine cum să gestioneze situația.

„Adică planul de control și apoi rezultatele pe planul de control. Eu mi-aș dori, așa cum se întâmpla la un moment dat, […] să publicăm unde ne propunem să mergem în control. Procesul acesta de a veni cumva pe ascuns la un om, care e mereu atent la interpretarea textului de lege când îți plătește taxele, pentru mine e neconstructiv și aș vrea să renunțăm la el anul acesta”, a mai spus Adrian-Nicușor Nica.

El a precizat că implicarea profesioniștilor în procesul de control poate fi benefică și că ANAF urmărește ca discuția finală dintre inspector și contribuabil să fie tratată corect, reflectând punctul de vedere al firmei auditate.

„Să știți că și la ANAF vin agenți economici în audiența pe o speță, primul lucru când întreb „cine vă însoțește, juristul, economistul, consultantul fiscal, cu cine sunteți”, răspunsul e: Eu! Eu știu cel mai bine. Sunt și antreprenori a căror alegere este de a nu interpune în procesul acesta cu ANAF-ul specialiștii și oamenii, fie că e economist, fie că e jurist, orice firmă are un jurist, un economist și dacă alege un jurist, și dacă alege să aibă și un consultant fiscal, cu atât mai bine. Poate ar trebui ca întreg procesul acesta pe care îl facem noi și ne propunem să-l transparentezăm total, să-l traducem mai bine și noi și să ne ajutați pentru că noi nu avem nimic de ascuns, iar în controalele astea pe care le facem nu e nimic de ținut sub preș”, a declarat el.

Începând cu 2026, directorii de control vor avea indicatori de performanță care vor măsura implicarea lor în discuțiile finale cu contribuabilii. Scopul este ca această etapă să fie eficientă și să clarifice orice neînțelegere apărută în timpul controlului, asigurând că punctele de vedere ale contribuabililor sunt luate în considerare înainte de finalizarea rapoartelor.

„Le-am spus colegilor mei că, din punctul meu de vedere, discuția finală cu contribuabilul nu este tratată corect. (n.r. Le-am zis) am citit câteva discuții finale, parcă copiați unul de la altul: „nu se schimbă nimic, ne păstrăm opinia”. Omul ăla aduce 200 de documente și el își păstrează opinia”, a completat șeful Fiscului.

Procesul de control fiscal va deveni astfel mai transparent, cu comunicare clară și colaborare între inspectorii ANAF și contribuabili, pentru a evita situațiile în care documentele prezentate sunt ignorate și opiniile participanților nu sunt reflectate în concluziile finale.