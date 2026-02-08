Declarațiile vin în contextul în care datele oficiale arată că inflația de consum a crescut peste estimări în luna ianuarie, avansând cu 4,84% față de luna precedentă. Evoluția a fost alimentată de ajustările de preț de la începutul anului, precum și de scumpirea alimentelor și a băuturilor nealcoolice.

Pe ansamblu, rata anuală a inflației a coborât la 30,65%, marcând o încetinire semnificativă comparativ cu nivelurile de anul trecut. Cu toate acestea, Cevdet Yılmaz a atras atenția că reducerea cu 45 de puncte procentuale față de mai 2024 nu reprezintă un rezultat satisfăcător.

„Vom menţine politica monetară strictă, vom păstra politicile fiscale disciplinate, suntem determinaţi să facem acest lucru. Dar nici acestea nu sunt suficiente. Trebuie să contribuim la lupta împotriva inflaţiei şi prin politici pe partea de ofertă”, a declarat vicepreședintele Turciei.

Luna trecută, Banca Centrală a Turciei a decis să reducă dobânda-cheie cu 100 de puncte de bază, până la nivelul de 37%, o mișcare care a surprins o parte dintre analiști. Instituția a justificat decizia prin persistența presiunilor inflaționiste, a comportamentelor de stabilire a prețurilor și a anticipațiilor care pot afecta procesul de dezinflație.

După o scurtă schimbare de direcție la începutul anului trecut, pe fondul tensiunilor politice interne, ciclul de reduceri de dobândă a fost reluat în luna iulie, când banca centrală a operat o tăiere de 300 de puncte de bază, urmată de alte scăderi succesive.

În total, politica monetară a fost relaxată cu aproximativ 1.300 de puncte de bază de la începutul anului 2024. Această schimbare vine după o perioadă îndelungată în care dobânda-cheie a fost menținută la nivelul de 50%, pentru cea mai mare parte a anului trecut, cu scopul de a tempera anticipațiile inflaționiste și de a stabiliza economia.

Politicile economice restrictive nu sunt însă lipsite de critici. Luna trecută, președintele Turkish Exporters Assembly a avertizat că această perioadă prelungită de măsuri dure afectează producătorii. Potrivit acestuia, costurile ridicate și nivelul mare al dobânzilor riscă să compromită obiectivul oficial al Turciei de a atinge exporturi de 282 de miliarde de dolari.

În acest context, autoritățile de la Ankara se confruntă cu provocarea de a continua lupta împotriva inflației fără a frâna excesiv activitatea economică și competitivitatea exporturilor.