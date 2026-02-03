Premierul Ilie Bolojan a implementat mai multe măsuri menite să crească veniturile la bugetul de stat, printre care majorarea TVA, însă efectul asupra românilor a fost puternic resimțit.

Potrivit datelor Eurostat (oficiul de statistică al Uniunii Europene), România a înregistrat cea mai mare inflație din Europa în decembrie 2025, de 8,6%, dublu față de Slovacia, țara aflată pe locul secund cu 4,1%.

Această situație vine în contextul în care veniturile românilor fie sunt înghețate, fie au scăzut, accentuând presiunea asupra gospodăriilor.

Datele oficiale arată că rata anuală a inflației în statele din zona euro a fost de 1,9% în decembrie 2025, în scădere ușoară față de noiembrie, când era 2,1%, iar în Uniunea Europeană media a fost de 2,3%.

Cea mai scăzută inflație a fost înregistrată în Cipru (0,1%), Franța (0,7%) și Italia (1,2%).

În același timp, principalele surse de creștere a inflației în zona euro au fost serviciile (+1,54 pp), produsele alimentare, alcool și tutun (+0,49 pp), produsele industriale neenergetice (+0,09 pp), în timp ce energia a contribuit negativ (-0,18 pp).

În decembrie, inflația anuală a scăzut în 18 state membre, a rămas stabilă în trei și a crescut în șase, România fiind printre aceste ultime șase țări.

Reamintim că, potrivit Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în luna decembrie, de la 9,76% în luna noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%.

„Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) a fost 7,3%”, se arată în comunicatul INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,23%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,75%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,37% faţă de noiembrie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit cacao şi cafeaua, cu 24,67%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 2,64%, faţă de noiembrie 2025. Cartofii s-au ieftinit cel mai mult, cu -11%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu -0,79% faţă de noiembrie 2025.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,08%, faţă de noiembrie 2025. Cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 60,91%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, în timp ce categoria ”energie electrică, gaze şi încălzire centrală” s-a scumpit cu 37,54%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,62%, faţă de noiembrie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 11%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,28%, faţă de noiembrie 2025. Transportul CFR s-a scumpit cel mai mult, cu 24,40%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 9,79%, faţă de noiembrie 2025.