UE își consolidează strategia digitală prin lansarea unui instrument dedicat verificării vârstei, menit să reducă riscurile la care sunt expuși minorii pe internet. Decizia apare pe fondul unor date îngrijorătoare privind comportamentul online al copiilor și impactul platformelor digitale asupra dezvoltării acestora.

Potrivit informațiilor prezentate la nivel european, amploarea fenomenului este semnificativă.

„Unul din șase copii este hărțuit online, iar unul din opt devine, la rândul său, agresor”, a arătat Comisia Europeană.

În acest context, oficialii europeni subliniază că mediul digital actual nu este adaptat nevoilor copiilor.

„Acest mediu nu aduce beneficii minților tinere în curs de dezvoltare”, a subliniat Ursula von der Leyen, criticând modul în care platformele sunt concepute pentru a menține utilizatorii conectați prin mecanisme precum „scroll infinit” și conținut personalizat.

Noua aplicație dezvoltată la nivelul UE va putea fi utilizată pe telefoane mobile, tablete și computere și va permite confirmarea vârstei utilizatorilor fără a compromite datele personale. Sistemul este conceput astfel încât să ofere un echilibru între securitate și protecția vieții private.

„Europa oferă o soluție gratuită și ușor de utilizat, care ne poate proteja copiii de conținutul dăunător și ilegal”, a declarat Ursula von der Leyen.

Implementarea aplicației UE este deja în curs în mai multe state membre, inclusiv Franța, Danemarca, Grecia, Italia, Spania, Cipru și Irlanda, care au început integrarea tehnologiei în portofelele digitale naționale.

Utilizatorii vor putea descărca aplicația și își vor confirma vârsta prin documente oficiale, precum pașaportul sau cartea de identitate, fără a transmite alte informații sensibile către platformele online.

„Aplicația respectă cele mai înalte standarde de confidențialitate din lume”, a precizat Ursula von der Leyen.

Un element esențial al proiectului îl reprezintă caracterul open-source al codului, ceea ce permite verificarea independentă a tehnologiei și adaptarea acesteia la nivel global. Autoritățile europene urmăresc ca această soluție să devină un standard digital unitar în UE.

În paralel, Comisia Europeană a anunțat crearea unui grup special dedicat siguranței copiilor online, care va formula recomandări până în vara acestui an.

„Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru a proteja copiii”, a mai transmis Ursula von der Leyen.

Oficialii avertizează că platformele digitale care nu respectă noile reguli vor fi sancționate.

„Este datoria noastră să ne protejăm copiii în lumea online, așa cum o facem și în lumea offline”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Inițiativa UE este completată de măsuri naționale mai stricte. Cipru analizează interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, o decizie care ar putea intra în vigoare până la finalul acestui an.

Președintele cipriot Nikos Christodoulides a indicat că protecția minorilor reprezintă o prioritate strategică, însă fără a detalia mecanismele de implementare.

În Grecia, autoritățile au mers deja mai departe. Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2027, copiii sub 15 ani nu vor mai putea utiliza platformele de socializare.

Măsura este justificată prin efectele negative ale utilizării excesive a acestor platforme. Mitsotakis a descris decizia ca fiind necesară pentru a combate „structura adictivă” a rețelelor sociale.

Ambele state iau în calcul introducerea unor sisteme stricte de verificare a vârstei și sancțiuni pentru platformele care nu respectă regulile.

