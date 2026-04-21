Conform Legii nr. 196/2018, termenul de plată pentru întreținere este, de regulă, de maximum 30 de zile de la afișarea listelor de plată de la bloc. Odată ce acest termen a expirat, proprietarul intră oficial în categoria restanțierilor. Din acest punct, asociația de proprietari are dreptul legal de a aplica penalități de întârziere.

Cuantumul acestor penalități poate fi de până la 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Deși la prima vedere acest procent pare mic, calculul este cumulativ. Într-o singură lună, penalitățile pot adăuga o sumă considerabilă la datoria de bază, iar după un an de neplată, penalitățile pot ajunge să egaleze sau chiar să depășească suma datorată inițial pentru utilități și servicii. Este important de reținut că suma totală a penalităților nu poate depăși suma la care s-au aplicat, însă presiunea financiară rămâne uriașă.

Dacă datoria persistă și proprietarul nu dă curs solicitărilor verbale sau afișării pe lista de plată, asociația trece la măsuri formale. Primul pas este trimiterea unei notificări oficiale, de obicei prin intermediul unui executor judecătoresc sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Această notificare reprezintă ultima avertizare înainte de deschiderea unui proces civil.

Asociația de proprietari are obligația de a acționa pentru a proteja interesele celorlalți locatari, deoarece neplata de către un singur proprietar poate duce la debranșarea întregului bloc de la apă, gaze sau căldură. Din acest motiv, administratorii sunt adesea presați de furnizori să demareze procedurile de recuperare a creanțelor cât mai rapid.

„Administratorul este obligat să notifice, în scris, proprietarul care are plăţi restante la cheltuielile comune ale imobilului asupra datoriilor şi să înştiinţeze preşedintele şi comitetul executiv al asociaţiei de proprietari despre restanţe”, prevede legea.

În cazul în care notificarea rămâne fără răspuns, asociația de proprietari poate da proprietarul în judecată. Vestea proastă pentru restanțieri este că aceste procese sunt, de cele mai multe ori, o simplă formalitate pentru asociație. Dacă facturile și listele de plată sunt corect întocmite, instanța va emite o hotărâre prin care obligă proprietarul la plata debitului principal, a penalităților și, foarte important, a cheltuielilor de judecată.

Odată ce hotărârea judecătorească devine definitivă, aceasta constituie titlu executoriu. Aceasta este etapa critică în care asociația apelează la un executor judecătoresc pentru punerea în executare a sentinței. Din acest moment, controlul proprietarului asupra propriilor finanțe începe să dispară.

După intervenția executorului, prima măsură aplicată este, de obicei, poprirea pe conturi sau pe salariu. Angajatorul va fi obligat prin lege să rețină o parte din venitul lunar al debitorului (de regulă o treime sau jumătate, în funcție de numărul de creditori) până la achitarea integrală a datoriei. Această măsură afectează direct nivelul de trai zilnic, limitând accesul la resursele financiare necesare subzistenței.

În cazuri extreme, dacă datoriile sunt foarte mari și nu pot fi acoperite prin poprire într-un timp rezonabil, se poate ajunge la sechestru pe bunuri imobile. Aceasta înseamnă că apartamentul debitorului este indisponibilizat.

Proprietarul nu mai poate vinde sau ipoteca locuința până când nu stinge datoria către asociație. Dacă nici după punerea sub sechestru datoria nu este plătită, executorul poate scoate apartamentul la licitație publică pentru a recupera banii necesari. Deși evacuarea și vânzarea silită a apartamentului sunt considerate măsuri de ultim resort, ele sunt perfect legale și se întâmplă mai des decât am crede în marile orașe din România.

Experții recomandă proprietarilor care se află în dificultate financiară să nu ignore problema. Cel mai bun mecanism de apărare este dialogul cu asociația. Multe asociații sunt dispuse să încheie acorduri de plată eșalonată (angajamente de plată), prin care penalitățile pot fi suspendate pe durata respectării graficului de rambursare.

În concluzie, neplata întreținerii nu este doar o restanță administrativă, ci o problemă juridică ce poate culmina cu pierderea proprietății. Cunoașterea Legii 196/2018 și gestionarea responsabilă a cotelor de contribuție sunt esențiale pentru liniștea oricărui locatar la bloc.

Cel mai sigur mod de a proteja apartamentul este achitarea la timp a facturilor sau intervenția rapidă prin negociere înainte ca dosarul să ajungă pe masa unui judecător.