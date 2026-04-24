Un fost membru al Comitetului de Politică Monetară al Băncii Angliei atrage atenția că scenariul reducerii dobânzilor devine tot mai puțin probabil în 2026. În contextul tensiunilor geopolitice și al creșterii prețurilor la energie, instituția ar putea fi forțată să ia în calcul chiar majorarea ratelor de dobândă.

Michael Saunders, actualmente consilier economic senior la Oxford Economics, susține că presiunile inflaționiste generate de costurile în creștere la alimente și combustibili ar putea împinge inflația până la aproximativ 4,5% în acest an, semnificativ peste nivelul actual.

Evoluția piețelor energetice, influențată de conflictele din Orientul Mijlociu, este unul dintre factorii principali care alimentează riscul inflaționist. Aceste șocuri de ofertă se reflectă direct în costurile de transport, alimente și bunuri de consum, punând presiune suplimentară pe economia britanică.

Anterior, scenariile economice indicau o revenire a inflației către ținta de 2%, ceea ce ar fi permis Băncii Angliei să reducă treptat dobânzile. Această perspectivă s-a deteriorat însă semnificativ.

În prezent, rata de politică monetară este menținută la 3,75%, după decizia recentă a Comitetului de Politică Monetară. Următoarea ședință este programată la finalul lunii aprilie, iar analiștii se așteaptă la o abordare prudentă, fără schimbări imediate.

Totuși, în scenariul unei inflații în creștere, Banca Angliei ar putea fi obligată să inverseze direcția și să majoreze dobânzile pentru a preveni destabilizarea așteptărilor inflaționiste.

Pentru populație, efectele sunt deja vizibile. Costurile creditelor ipotecare au crescut semnificativ, iar ofertele cu dobânzi reduse au dispărut treptat de pe piață.

În prezent:

creditele ipotecare pe doi ani au depășit pragul de 5–6%

creditele pe cinci ani se mențin la niveluri similare sau ușor mai scăzute

Această evoluție reduce accesibilitatea finanțării pentru gospodării și pune presiune pe piața imobiliară.

Nu toți experții anticipează o nouă rundă de majorări de dobândă. Unii economiști consideră că Banca Angliei ar putea tolera o inflație de aproximativ 4%, mai ales într-un context de încetinire economică.

Totuși, dacă inflația depășește acest nivel sau arată o tendință clar ascendentă, presiunea pentru înăsprirea politicii monetare ar putea deveni inevitabilă.

Deciziile viitoare ale Băncii Angliei vor depinde în mod direct de evoluția inflației și de impactul șocurilor externe asupra economiei. În timp ce relaxarea politicii monetare era anterior scenariul de bază, contextul actual readuce în discuție posibilitatea unei politici mai restrictive.