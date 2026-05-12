Profesorii vor fi evaluați psihologic. Începând cu această toamnă, sistemul de învățământ din România introduce o serie de măsuri noi care vizează modul în care sunt evaluați și monitorizați profesorii. Aceste reguli au ca scop declarat creșterea calității actului educațional și asigurarea unui mediu mai sigur pentru elevi.

Noile obligații includ atât evaluarea anuală a activității profesionale, cât și controale periodice privind starea psihiatrică a cadrelor didactice.

Una dintre principalele modificări este introducerea obligativității ca fiecare profesor să depună anual un portofoliu educațional.

Acesta poate fi prezentat în format fizic sau digital și trebuie să includă:

diplome și calificări profesionale

cursuri de formare continuă

metode de predare utilizate la clasă

instrumente de evaluare a elevilor

informații despre evoluția profesională

Autoritățile susțin că această măsură încurajează dezvoltarea continuă și creșterea performanței în educație.

În același timp, utilizarea unor documente false în cadrul portofoliului poate atrage sancțiuni severe, inclusiv răspundere penală.

O altă măsură importantă prevede ca toți profesorii să efectueze o evaluare psihiatrică o dată la patru ani.

Potrivit argumentelor oficiale, această verificare are rolul de a:

crește siguranța elevilor

preveni situații de risc în mediul școlar

asigura un control periodic al stării de sănătate mentală a personalului didactic

Măsura este una dintre cele mai controversate, generând dezbateri în spațiul public și în rândul cadrelor didactice.

O parte dintre părinți consideră că aceste măsuri sunt necesare, argumentând că și profesorii, la fel ca elevii, trebuie evaluați periodic pentru a asigura un standard ridicat în educație.

Sindicatele din învățământ atrag atenția că profesorii sunt deja supraîncărcați administrativ și birocratic. Acestea susțin că noile obligații pot reduce timpul efectiv dedicat predării.

În plus, reprezentanții cadrelor didactice consideră că problemele reale ale sistemului rămân nerezolvate:

subfinanțarea educației

deficitul de personal

creșterea fenomenului de bullying în școli

În paralel, continuă dezbaterea privind posibila reformă a sistemului de salarizare în educație, cu orientare spre criterii de performanță, nu doar vechime.

Deși nu există o decizie finală, noile măsuri sunt văzute ca parte dintr-un proces mai amplu de reformare a modului în care este evaluată activitatea didactică.

Noile reguli din educație marchează o schimbare semnificativă în modul în care este monitorizată activitatea profesorilor din România. În timp ce autoritățile vorbesc despre profesionalizare și siguranță, criticii atrag atenția asupra riscului de birocratizare excesivă și presiune administrativă crescută.