Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că investiția reprezintă o premieră la nivel european, atât prin dimensiune, cât și prin amploarea intervențiilor planificate. Proiectul va include acțiuni de asistență socială, servicii medicale de bază și programe dedicate reducerii abandonului școlar.

El a precizat că scopul principal este crearea unui mecanism integrat de sprijin pentru persoanele aflate în situații dificile, în special în mediul rural, unde accesul la servicii publice este limitat. Conform ministrului, intervențiile vor fi direcționate către 2.000 de comunități din toate regiunile țării.

Manole a subliniat că, prin acest proiect, România devine „țară de avangardă în Uniunea Europeană” în domeniul incluziunii sociale, fiind vorba despre „cel mai mare proiect din istoria UE când vorbim despre asistența socială”.

Ministerul Muncii estimează că peste 400.000 de persoane vor beneficia direct de serviciile oferite prin noul program, fie prin sprijin educațional, servicii sociale, asistență medicală sau măsuri de ocupare.

Ministrul Muncii a anunțat și integrarea acestui program cu un alt proiect amplu, derulat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), care are ca scop identificarea persoanelor cu cele mai mari dificultăți în găsirea unui loc de muncă.

Potrivit lui Manole, noul proiect va viza oamenii care nu au participat niciodată la programe de formare profesională, care nu dețin competențe sau aptitudini cerute pe piața muncii, ori care locuiesc în zone izolate, fără acces la oportunități de angajare.

El a explicat că aceste persoane vor beneficia de programe integrate, care vor combina formarea profesională, consilierea și sprijinul social, pentru a le oferi o șansă reală la incluziune și independență financiară.