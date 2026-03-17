Florin Manole, ministrul Muncii, a precizat, într-un interviu acordat pentru „Euronews”, că pachetul de solidaritate propus de PSD este necesar din cauza inflației care crește constant. El a explicat că amendamentul PSD asigură bani pentru pensionari, copii cu dizabilități și copii din familii monoparentale, dar și pentru alte categorii sociale.

Ministrul Muncii a explicat că inflația afectează mai ales persoanele cu venituri mici și că toată mass-media arată creșterea prețurilor, ceea ce justifică nevoia de ajutor financiar. El a subliniat că atunci când se oferă ajutor statului pentru companii, nimeni nu întreabă de unde vin banii, dar când este vorba de sprijin pentru pensionari sau copii cu dizabilități, apar mereu întrebări despre sursa banilor, ceea ce este o inegalitate.

Manole a spus că, dacă amendamentul PSD va fi aprobat, banii vor veni din capitolul „Acțiuni Generale” al bugetului Ministerului de Finanțe.

„În primul rând, aș vrea să argumentez necesitatea acestui pachet de solidaritate pentru că inflația în creștere este ceva ce se simte în fiecare zi în buzunarul cetățenilor cu precădere în buzunarul cetățenilor cu venituri reduse și dumneavoastră, toată mass-media faceți reportaje despre creșterile despre prețuri, de aceea cred că oferiți argumente pentru necesitatea unei compensări pentru cei cu venituri reduse. De unde vin banii este o întrebare care nu se pune niciodată când este vorba de exemplul de ajutor de stat pentru companii. Este în bugetul acestei țări, în mod recurent, o secțiune cu bani alocați pentru ajutor de stat pentru companii. Știți de unde vin acei bani? Nu știți și nu întreabă niciodată nimeni. Nu știu, să răspundă cei care argumentează, dar nu sunt întrebați niciodată, însă recurent întrebări de unde bani pentru copiii cu dizabilități, de unde bani pentru pensionarii care au nevoie în această țară. Mi se pare o inegalitate de tratament, o inegalitate în discursul public, o nedreptate constantă. Nu știe nimeni în spațiul public de unde bani pentru compensarea scăderii impozitului minim pe cifra de afaceri și nu a întrebat nimeni pe cei care au venit cu ideea, dar mulțumesc de întrebarea de unde bani pentru pensionari, pentru copiii cu dizabilități, pentru copiii cu familii monoparentale din zone rurale de exemplu. Ei bine, acei bani ar trebui să vină dacă amendamentul nostru trece de plenul reunit, din capitolul Acțiuni Generale, din bugetul Ministerului de Finanțe”, a declarat Manole.

Ministrul Muncii a precizat că amendamentele vor fi decise democratic în Parlament și că există surse suplimentare de venit în buget pentru a susține majorarea alocațiilor.

El a explicat că, deși s-au purtat discuții în coaliția de guvernare, nu s-a ajuns la un consens, așa că decizia finală va fi luată prin vot parlamentar. Manole a adăugat că, în trecut, când s-a majorat alocația în 2019, nimeni nu întreba de unde vin banii pentru că era o inițiativă liberală. Acum, când se discută creșterea pentru copiii cu dizabilități, apar întrebări, dar există soluții financiare.

Ministrul Muncii a precizat că majorarea salariului minim de la 1 iulie va aduce în buget cel puțin 500 de milioane de lei, suficienți pentru a acoperi costurile suplimentare ale beneficiarilor, inclusiv copiii cu dizabilități. El a menționat că în prezent acești copii primesc doar 80 de lei de la stat, o sumă foarte mică, iar creșterea acestei sume este o chestiune de bun simț, mai ales că familiile cu copii cu dizabilități au nevoi mai mari.

„Amendamentele din Parlament vin în virtutea Constituției și a drepturilor, nu în virtutea discuțiilor. Discuțiile sigur că au avut loc în Coaliție, din păcate nu s-au găsit încă soluții de consens, așa că, cel mai probabil, se va tranșa această situație în mod absolut democratic la votul din Palament. Sigur că văd dinspre PNL îngrijorări, cine are un pic de memorie și își amintește istoria, atunci când s-a votat în plen, pe loc, creșterea alocațiilor în 2019, nu a întrebat nimeni de unde bani pentru că era o idee liberală. Ei bine, acum văd că liberalii au aceste semne de întrebare și le putem răspunde, v-am și spus, există și alte surse, creșterea salariului minim care se va întâmpla de la 1 iulie acest an, va aduce în bugetul de stat, un plus de cel puțin 500 de milioane de lei doar din prima rundă. Acești bani, de exemplu, ar acoperi și ar rămâne și peste, ar acoperi costurile de zona de beneficii pentru copii, mă refer la creșterea beneficiilor pentru copiii cu dizabilități, astăzi există copii cu dizabilități care primesc 80 de lei de la statul român. Vedeți dumneavoastră, ni se cer argumente pentru asta, eu am crezut că bunul simț este suficient pentru ca a înțelege că trebuie să creștem această sumă de 80 de lei cu care aproape că nu mai poți să faci nimic în această țară, cu atât mai mult cu cât o familie cu dizabilități are nevoi mai mari decât o familie care nu are un copil cu dizabilități. Sunt niște lucruri de bun simț dar, în fine, o să argumentăm în continuare în favoarea bunului simț pentru cei care au dileme în legătură cu el”, a punctat Manole.

Manole a afirmat că pachetul de solidaritate este important pentru ca Guvernul să-și îndeplinească rolul social. El a explicat că, pe lângă menținerea echilibrului economic, este nevoie și de echilibru social, care face parte din responsabilitățile Ministerului Muncii, indiferent cine este ministru sau ce partid conduce Guvernul Bolojan.