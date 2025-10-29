Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor urmează să deruleze, în curând, o campanie națională amplă de informare și conștientizare dedicată gestionării deșeurilor. Proiectul, în valoare totală de 19 milioane de lei cu TVA inclus, este finanțat integral din fonduri europene.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, campania, estimată la peste 19 milioane de lei cu TVA, nu implică cheltuieli din bugetul de stat. Finanțarea provine integral din fonduri europene nerambursabile, recuperate datorită eforturilor din ultimele luni prin proiectul „Asistență tehnică pentru consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului în domeniul gestionării deșeurilor.”

„Am reuşit să salvăm peste 19 milioane de lei din bani europeni care erau pe punctul de a fi pierduţi cu totul. Am luat decizia fermă, încă de la început de mandat, că vom salva toate fondurile europene care mai pot fi folosite. În timp ce, de ani de zile, cei care ne conduc spun că e nevoie de educaţie pentru a rezolva problema gestionării de deşeuri, 19 milioane de lei din fonduri europene, prevăzuţi fix pentru asta, erau aproape pierduţi. Ei bine, alături de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, am găsit soluţia pentru a fi accesaţi aceşti bani. Le mulţumesc pentru acest efort comun”, afirmă ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Buzoianu a subliniat că aceste fonduri europene vor fi direcționate către realizarea uneia dintre cele mai ample și ambițioase campanii de informare menite să abordeze problemele profunde ale României în domeniul gestionării deșeurilor.

„România are, din păcate, probleme cronice în gestionarea deşeurilor şi plăteşte deja milioane de euro în penalităţi pentru depozite neconforme şi pentru neîndeplinirea obligaţiilor europene. Campania pe care o pregătim va fi una modernă, fără flyere inutile, fără discursuri goale – ci cu mesaje directe, creative şi adaptate fiecărei generaţii”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Campania se va concentra pe trei direcții principale:

prevenirea apariției deșeurilor, prin încurajarea compostării individuale și reducerea risipei alimentare;

sprijinirea tranziției către o economie circulară, prin promovarea reparării, recondiționării și reutilizării;

precum și implementarea prevederilor Directivei (UE) 2019/904 referitoare la limitarea utilizării plasticului de unică folosință.

Potrivit sursei citate, conceptul campaniei va fi construit ca o identitate unitară, adaptată însă diferitelor segmente de public: de la elevi și părinți, până la companii, retaileri, fermieri și autorități locale. Inițiativa va cuprinde activități în toate cele opt regiuni ale țării, incluzând evenimente publice, materiale digitale și colaborări cu influenceri, artiști, bucătari sau creatori de conținut implicați în promovarea sustenabilității.

Campania urmărește, de asemenea, să faciliteze colaborarea între diverse entități și segmente de public, precum autorități locale, mediul de afaceri (HoReCa, retail, bănci de alimente), ONG-uri, instituții educaționale, producători și consumatori. Obiectivul este de a stimula parteneriate și proiecte comune care să vizeze prevenirea generării deșeurilor, reducerea risipei alimentare, promovarea reutilizării, reparării și recondiționării, precum și limitarea utilizării plasticului de unică folosință.

Astfel, campania va sprijini dialogul, colaborarea și transferul de bune practici între actorii implicați, punând bazele unei rețele naționale de parteneriate eficiente în domeniul gestionării durabile a deșeurilor, rețea ce va fi accesibilă și promovată printr-o platformă digitală interactivă.

Ministerul intenționează să demareze în curând o consultare de piață, adresată profesioniștilor cei mai creativi din domeniul comunicării – agenții, specialiști în sustenabilitate, creativi, strategi, educatori și ONG-uri – pentru a le oferi oportunitatea de a influența și de a contribui la conturarea acestei inițiative.