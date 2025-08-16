Informație pentru conducătorii auto. Înlocuirea accizelor la combustibil în favoarea taxării electronice de utilizare a drumurilor face parte din acordul de coaliție încheiat între formațiunile politice din Parlament.

În prezent, neozeelandezii contribuie la plata drumurilor prin intermediul taxei de înmatriculare a vehiculului (sau „rego”), a taxelor de utilizare a drumurilor (RUC) și a accizei la benzină (PED), scrie presa din Noua Zeelandă.

Ministrul Transporturilor, Chris Bishop, a declarat că tranziția va asigura că toate vehiculele plătesc taxe în funcție de utilizarea reală a drumurilor (inclusiv greutatea), indiferent de tipul de combustibil.

„În prezent, neozeelandezii plătesc accize la combustibil (FED sau taxa pe benzină) de aproximativ 70 de cenți pe litru de benzină de fiecare dată când alimentează la pompă cu o mașină pe benzină. Vehiculele diesel, electrice și grele plătesc taxe de utilizare a drumurilor în funcție de distanța parcursă”, a declarat el.

Bishop a spus că, pe măsură ce vehiculele hibrid și cele pe benzină devin mai comune, modul în care Noua Zeelandă își finanțează drumurile trebuie să se schimbe. El a spus că în 2015 existau 12.000 de vehicule hibrid în țară, în timp ce acum sunt peste 350.000.

„Taxa pe benzină a acționat ca o aproximare a utilizării drumurilor, dar relația dintre consumul de benzină și utilizarea drumurilor se deteriorează rapid. De exemplu, vehiculele pe benzină cu un consum mai bun de combustibil contribuie cu mai puțin FED pe kilometru la întreținerea, operarea și îmbunătățirea drumurilor”, a afirmat el.

”Pe măsură ce flota noastră de vehicule se schimbă, la fel trebuie să se schimbe și modul în care ne finanțăm drumurile. Nu este corect ca neozeelandezii care conduc mai puțin și care nu își permit o mașină eficientă din punctul de vedere al consumului de combustibil să plătească mai mult decât oamenii care își permit una și conduc mai des”, a adăugat el.

Bishop a declarat că tranziția se va realiza în etape, începând cu reforma legislativă, pentru a moderniza sistemul actual de taxe de utilizare a drumurilor și a permite inovarea în sectorul privat.

„Sistemul actual de taxe de utilizare a drumurilor este învechit”, a mai spus el.

Bishop a declarat că urmează să se adopte o lege, în 2026, urmată de un cod de practică actualizat pentru furnizorii de taxe de utilizare a drumurilor și de o modernizare a sistemelor, atât pentru Agenția de Transport din Noua Zeelandă, cât și pentru poliție.

Până în 2027, sistemul RUC va fi «deschis pentru afaceri», cu furnizori terți capabili să ofere servicii de plată inovatoare și un proces de aprobare consecvent.

Printre principalele modificări legislative pe care Guvernul le are în vedere se numără:

Eliminarea obligativității de a deține sau afișa permise de taxare a utilizatorilor de drumuri, permițând în schimb înregistrări digitale

Permiterea utilizării unei game mai largi de dispozitive electronice de taxare a utilizatorilor de drumuri, inclusiv cele deja încorporate în multe vehicule moderne

Susținerea unor modele de plată flexibile, cum ar fi facturarea post-plată și lunară

Permiterea grupării altor taxe rutiere precum taxele de drum și prețurile bazate pe durata utilizării într-o singură plată ușoară