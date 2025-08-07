Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat joi, 7 august 2025, că Țara Sfântă intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza, în ciuda intensificării criticilor în țară și în străinătate cu privire la război.

El a spus că Israelul dorește să predea teritoriul forțelor arabe care îl vor guverna, potrivit Reuters.

În prezent, armata israeliană susține că ocupă aproximativ 75% din Fâșia Gaza. Majoritatea celor aproximativ 2 milioane de locuitori din Gaza au fost strămutați de mai multe ori în ultimele 22 de luni, iar grupurile umanitare avertizează că locuitorii enclavei sunt în pragul foametei.

Totuși, sondajele de opinie ne arată că majoritatea israelienilor doresc ca războiul să se încheie cu un acord care ar duce la eliberarea ostaticilor rămași în mâinile militanților palestinieni conduși de Hamas.

„Intenționăm să o facem. Nu vrem să îl păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să îl guvernăm. Nu vrem să fim acolo ca un organism de guvernare”, a spus acesta într-un interviu acordat pentru „Fox News”, atunci când a fost întrebat dacă Israelul va prelua controlul asupra întregului teritoriu de coastă.

Ideea ca forțele israeliene să pătrundă în zone pe care nu le dețin încă în enclavă a generat alarmă în Israel. ONU a calificat drept „profund alarmante” rapoartele privind o posibilă extindere a operațiunilor militare ale Israelului în Gaza, dacă sunt adevărate.

Acum, Netanyahu se află sub o presiune internațională pentru a ajunge la un acord de încetare a focului, dar se confruntă și cu presiuni interne din cadrul coaliției sale pentru a continua războiul. Unii aliați de extremă-dreapta au pledat pentru o ocupare completă a Fâșiei Gaza și pentru ca Israelul să restabilească colonii acolo, la două decenii de la retragerea sa.

Forumul familiilor ostaticilor, care reprezintă ostaticii deținuți în Gaza, l-a îndemnat pe șeful Statului Major al Armatei, Eyal Zamir, să se opună extinderii războiului, iar Executivul să accepte un acord care ar pune capăt războiului și ar elibera ostaticii rămași.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a spus deja că armata va pune în aplicare deciziile Executivului până când toate obiectivele de război vor fi atinse.

Liderii israelieni au insistat mult timp ca Hamas să fie dezarmată și să nu aibă niciun rol viitor într-o Gaza demilitarizată și ca ostaticii să fie eliberați. În Gaza, sunt încă reținuți 50 de ostatici, dintre care oficialii israelieni cred că 20 sunt în viață.

Majoritatea celor eliberați, până acum, au apărut ca urmare a negocierilor diplomatice. Discuțiile pentru o încetare a focului care ar fi putut duce la eliberarea mai multor ostatici au eșuat în luna iulie.

Hamas le-a spus mediatorilor arabi că o creștere a ajutorului umanitar care intră în Gaza ar duce la reluarea negocierilor pentru încetarea focului. Hamas insistă că orice acord trebuie să ducă la o încetare permanentă a războiului.

Totuși, oficialii israelieni acuză Hamas că sechestrează ajutoare pentru a le distribui luptătorilor săi și pentru a le vinde pe piețele din Gaza pentru a-și finanța operațiunile, acuzații pe care gruparea militantă le neagă. Israelul susține că gruparea teroristă nu are nicio intenție de a respecta promisiunile de a renunța ulterior la putere.