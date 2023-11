Publicația americană New York Post îi înfățișează opiniei publice internaționale pe cei trei lideri care conduc gruparea teroristă Hamas. Ismail Haniyeh, Moussa Abu Marzuk și Khaled Mashal, cei care conduc gruparea palestiniană, au împreună averi care însumează 11 miliarde de dolari. În timp ce poporul pe care îl conduc este înfometat. Și este folosit drept scut uman în războiul pe care-l poartă împotriva Israelului.

Cei trei locuiesc în capitala Qatarului, Doha, în vile de lux. Fără nicio apăsare că același emirat găzduiește și o vastă prezență militară americană.

Americanii pregătesc o lege prin care ar putea retrage Qatarului statutul său de aliat cheie al SUA – a aflat The Post – dacă nu-i dă afară pe liderii Hamas.

Cei trei lideri au fost văzuți la clubul diplomatic, au fost fotografiați în avioane private și în călătorii de lux. Conducerea Hamas ar fi fost prezentă și la Cupa Mondială de fotbal din 2022.

Haniyeh, în vârstă de 61 de ani, șeful politrucilor din Hamas, a fost prim-ministru al tuturor teritoriilor palestiniene în urma alegerilor din 2006. Asta, deși a fost dat afară din funcție un an mai târziu.

El a continuat să conducă Fâșia Gaza până în 2017, înainte de a ajunge în Qatar.

Haniyeh, tată a 13 copii, are o avere de peste 4 miliarde de dolari.

El a fost fotografiat împreună cu cei doi fii adulți ai săi, Maaz și Abdel Salam, trăind o viață de lux în hoteluri de lux din Qatar și Turcia. Asta arată o recentă postare pe rețelele de socializare a Ambasadei Israelului în SUA.

Hamas leaders net worth:

Abu Marzuk $3 billion

Khaled Mashal $4 billion

Ismail Haniyeh $4 billion

Hamas’ annual turnover: $1 billion

While Gazans are deprived of basic needs, Hamas uses aid & funds to line their own pockets.#HamasislSIS #StandWithIsrael pic.twitter.com/iGuWCaiBtf

— Embassy of Israel to the USA | #IsraelUSA75 (@IsraelinUSA) October 29, 2023