S-a stabilit vârsta maximă pentru conducerea mașinii. În Peru, un examen medical este singura șansă pe care o au persoanele de peste 70 de ani pentru a continua să conducă o mașină și chiar și atunci, doar pentru o perioadă limitată. Persoanele de peste 80 de ani nu își vor mai putea reînnoi permisul de conducere în țară, informează publicația AS.

Regula face parte dintr-un efort preventiv de reducere a accidentelor auto, deoarece declinul legat de vârstă poate afecta capacitatea de a conduce. Deteriorarea vederii, reflexele lente sau problemele de mobilitate se numără printre principalele preocupări care determină acțiunile guvernului peruan.

Păstrarea permisului de conducere în Peru depinde acum de mai mulți factori – inclusiv sănătatea cognitivă și fizică, vârsta și tipul de vehicul condus. Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, care a emis noua regulă, a introdus limite de vârstă pentru diferite categorii de șoferi.

Șoferii profesioniști care operează autobuze sau dube nu vor mai avea voie să își reînnoiască permisul după ce împlinesc vârsta de 80 de ani.

Pentru șoferii mașinilor obișnuite, limitele sunt puțin mai flexibile. Cei cu vârsta cuprinsă între 70 și 75 de ani își pot prelungi permisul pentru cinci ani. După această perioadă și în urma unei evaluări medicale favorabile, aceștia îl pot reînnoi, de data aceasta pentru trei ani, până la vârsta de 80 de ani.

În cazuri speciale, șoferilor care au 80 sau 81 de ani li se poate acorda o prelungire a permsiului de doi ani. Dar, după aceea, la fel ca ceilalți peruvieni de aceeași vârstă, li se va interzice permanent să conducă.

Publicația amintește că România a adoptat o abordare similară, menită să îmbunătățească siguranța rutieră și să prevină accidentele. Deși nu a stabilit o limită de vârstă maximă, așa cum a decis Peru, România impune acum șoferilor de peste 65 de ani să se supună unei serii de controale medicale pentru a putea continua să conducă. Asta ar putea înseamnă că mulți șoferi ar putea fi nevoiți să nu mai conducă cu mult înainte de a împlini 80 de ani.

În România, valabilitatea permisului de conducere este de zece ani, până la vârsta de 65 de ani. După aceea, șoferii cu vârste cuprinse între 65 și 70 de ani trebuie să își reînnoiască permisele la fiecare cinci ani, inclusiv cu un examen medical. După ce trec de 70 de ani, permisele trebuie reînnoite la fiecare trei ani, iar după împlinirea vârstei de 80 de ani, la fiecare doi ani.

Aceste teste sunt concepute pentru a determina dacă o persoană este aptă să conducă. O evaluare medicală eșuată descalifică automat orice persoană de la reînnoirea permisului. Pe lângă controalele standard, orice șofer diagnosticat cu o boală cronică, cum ar fi diabetul, epilepsia sau o afecțiune cardiacă, va fi descalificat imediat.

Pentru a evalua dacă un șofer este capabil să conducă o mașină, medicii îi examinează abilitățile motorii, vederea și alte abilități necesare pentru conducerea mașinii în siguranță. Procesul include un examen oftalmologic, o evaluare neuropsihiatrică, o evaluare psihologică și o consultație medicală generală.