În timpul campaniei electorale, Nicușor Dan a semnat un angajament prin care garanta că nu va susține creșterea TVA-ului. După ce a ajuns președinte, această promisiune nu a mai fost respectată, întrucât Guvernul Bolojan a considerat necesară majorarea taxei pentru reducerea deficitului bugetar.

Președintele a explicat că el a avut o altă viziune economică și a propus o direcție diferită pentru corectarea dezechilibrelor financiare, fără a recurge la creșteri de taxe. Totuși, noul executiv a decis contrariul, iar măsura a fost adoptată rapid după instalarea Guvernului.

„Am avut niște calcule, eu am imaginat o direcție de reducere a deficitului. Cred în continuare că nu era nevoie de o majorare, a venit un guvern nou care a considerat ca trebuie majorat”, a spus președintele.

Nicușor Dan a declarat că, în ciuda controversei privind TVA-ul, se bucură de sprijinul populației. El a spus că sondajele arată că românii sunt mulțumiți de prestația sa și că percep schimbările începute ca pe un proces de durată.

Șeful statului a afirmat că reformele necesită timp pentru a produce efecte vizibile și a comparat situația actuală cu perioada în care era primar al Capitalei, când, potrivit lui, rezultatele muncii s-au văzut abia la final de mandat.

Nicușor Dan a subliniat că mesajul primit din partea cetățenilor, mai ales în 2024, a fost acela al nevoii de schimbare, iar transformările structurale nu pot fi făcute peste noapte.

„Cred că românii sunt mulțumiți de prestația mea. Un politician se uită în sondaje. Nu e prima oară când o spun. Pe tot parcursul anului 2024, cu alegerile pe care le-am avut, mesajul românilor a fost că trebuie să schimbăm ceva. Această schimbare, niște mișcari structurale și timp, pentru că lucrurile au funcționat într-un anumit mod. Ca să faci o schimbare, necesită timp. Prin analogie, la Primăria Capitalei, oamenii spuneau că nu se întâmplă nimic. Eu știam că lucrez intens și la sfârșitul mandatului, oamenii și-au dat seama. Cam același lucru se întâmplă și acum”, a declarat președintele.

Într-o declarație anterioară, președintele a spus că, înainte de a fi ales, a realizat o analiză economică din care a reieșit că majorarea TVA-ului nu era necesară. El a considerat atunci promisiunea de campanie „corectă și justificată” din punct de vedere economic.

„Cred că a fost o promisiune corectă şi toată analiza pe care am făcut-o în acea lună înainte de învestirea Guvernului a confirmat”, spune președintele în vara acestui an.

După instalarea Guvernului Bolojan, însă, executivul a ales o altă strategie fiscală, pe care președintele nu a mai putut o împiedica. Nicușor Dan a spus că își menține convingerea că deficitul putea fi redus și fără creșterea taxelor, dar acceptă că decizia finală a aparținut Guvernului.