Cristian Tudor Popescu susține în postarea sa că politicieni precum Viktor Orban ar fi urmărit prin această întâlnire mai mult consolidarea imaginii personale în perspectiva alegerilor, fiind conștienți că nu există substanță reală pentru negocieri.

În același timp, lideri internaționali precum Vladimir Putin nu intenționează să cedeze teritorii sau resurse, iar Donald Trump a încercat să exercite presiuni pentru pace, însă fără acțiuni decisive până în prezent.

În România, Sorin Grindeanu și alți oficiali urmăresc, de asemenea, consolidarea imaginii publice, atât în interiorul partidului, cât și din perspectiva funcțiilor executive, scrie gazetarul.

CTP scrie și că modificările propuse prin legea Bolojan privind vârsta de pensionare a magistraților și procentul pensiei sunt corecte și de bun-simț, în opinia lui, însă rezistența magistraților la cedări financiare sau legislative este puternică.

„Întâlnirea de la Budapesta a avut loc la București. Întâlnirea „pentru pace” de la Budapesta nu mai are loc. Dacă ar fi avut, ar fi fost aidoma grupului de lucru Grindeanu, șefa CSM, „unica” Elena Costache, șefa ÎCCJ, Savonea. V. Orban nu urmărea altceva decât să-și facă imagine în vederea alegerilor care-i bat la ușă. Știa foarte bine că nu e nimic de negociat. Putin nu vrea să cedeze niciun metru pătrat, ba chiar vrea mai mult. Trump năzuiește să-l împingă la pace, dar fără a recurge până acum la presiuni adevărate. Grindeanu nu urmărește altceva decât să-și facă imagine, atât în vederea alegerilor din PSD cât și din perspectiva funcției de premier pe care s-o înhațe la momentul oportun. Știe foarte bine că nu e nimic de negociat. Prevederile legii Bolojan nu sunt nici măcar aspre, sunt corecte și de bun-simț: 10 ani tranziție de la 48 la 65 de ani vârsta de pensionare pentru magistrați, 70% pensia față de salariu”, a scris CTP pe Facebook.

Cristian Tudor Popescu subliniază că termenul „dialog” este folosit frecvent de lideri, fie că este vorba de Kremlin, de oficialii români sau de politicieni locali, pentru a sugera negocieri și discuții, chiar dacă acestea nu duc la schimbări reale.

În acest context, gazetarul lansează o critică și la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl compară pe Nicușor cu o caricatură a lui Xi Jinping, care sprijină, de fapt, interesele sistemului judiciar și ale magistraților.

Potrivit gazetarului, cetățenii simpli pot percepe diferența între Dreptate și Justiție, însă există confuzie în legătură cu modul în care justiția funcționează în România, iar întâlnirile și deciziile politice complică percepția publică asupra echilibrului dintre autorități și drepturile cetățenilor.

„Aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț. Ei sunt „unici”. Cuvântul cheie aruncat de Putin, Orban și Grindeanu este „dialog”, să vorbim discuții, să vibrăm aerul, să insultăm: Kremlinul pe Trump, Grindeanu pe Bolojan. Iar președintele nostru se plasează ca o caricatură de Xi Jinping: mediator, împăciuitor, dar, de fapt, susținător al mafiei magistraților. Asta în vreme ce simplii cetățeni văd foarte bine unde e Dreptatea, dar nu mai știu unde e Justiția în România”, a conchis CTP.

