Mesajul publicat de Crin Antonescu vine într-un moment în care scena politică este dominată de tensiuni privind reformele interne, relația României cu instituțiile europene și disputele dintre principalele tabere politice. Fostul lider liberal susține că intervenția președintelui Nicușor Dan de Ziua Europei reprezintă o schimbare importantă de discurs în raport cu temele europene și cu modul în care sunt analizate erorile din trecut.

Crin Antonescu afirmă că a fost surprins de faptul că șeful statului a vorbit public despre greșelile Europei și despre excesele care au existat în anumite perioade ale luptei anticorupție din România. În opinia sa, această abordare arată o tentativă de echilibru și o poziționare mai nuanțată într-un climat politic extrem de tensionat.

„Mă bucură comunicarea de azi, de Ziua Europei, a Președintelui României. Salut cu plăcută surprindere faptul că dl. Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei. Împreună cu răspunsul dat la întrebarea despre DNA în mandatul dnei Kovesi (răspuns timid, dar care arată măcar o doză prețioasă de bun simț), împreună cu faptul că nu s-a conformat „ordinelor” isterice ale haitei bolșevice pretins „reformatoare” sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut”, scrie el.

Postarea fostului lider PNL sugerează că actualul context politic ar putea intra într-o nouă etapă, în care discursul public să se îndepărteze de radicalizare și de confruntările permanente dintre taberele politice. În același timp, Crin Antonescu lasă să se înțeleagă că apreciază încercarea lui Nicușor Dan de a evita presiunile venite din anumite zone politice și civice.

În aceeași postare, Crin Antonescu a avut un mesaj extrem de dur la adresa celor care îl critică în mediul online. Fostul lider liberal îi acuză pe adversarii săi că reacționează fără argumente și fără un dialog civilizat, susținând că atacurile la adresa sa au devenit previzibile și lipsite de conținut.

Mesajul publicat de fostul președinte al PNL evidențiază nivelul ridicat de polarizare care continuă să existe în spațiul public românesc. Crin Antonescu vorbește despre reacții agresive și despre un climat dominat de ură și invective, afirmând că nu mai este afectat de astfel de atacuri.

„În atenția celor care se năpustesc cu injurii (lipsite și acelea de imaginație), fără nicio urmă de argument, de rațiune sau (Doamne ferește!) de politețe: eu nu vă consider „boți”, ci idioți reali, în carne și oase, cu minte puțină și ură enormă. Vă puteți desfășura în continuare, atâta puteți, asta e bucuria voastră și contribuția voastră la o Românie „modernă” (ca polul lui Bolojan). Dar trebuie să știți că nu mă enervează, nu mă deprimă, nu mă mai dezgustă. Și nici despre tristețe nu mai poate fi vorba”, a scris fostul lider politic pe pagina sa de Facebook.

Declarațiile sale apar într-o perioadă în care rețelele sociale au devenit una dintre principalele platforme de confruntare politică, iar mesajele liderilor politici generează rapid reacții virulente și campanii de susținere sau contestare.

Finalul mesajului publicat de Crin Antonescu a atras atenția și prin referirile la jurnalistul Cristian Tudor Popescu, dar și la fostul președinte Traian Băsescu. Fostul lider PNL evocă o afirmație atribuită lui CTP despre impactul pe care l-ar fi avut Traian Băsescu asupra României în comparație cu Nicușor Dan.

Prin această comparație, Crin Antonescu încearcă să evidențieze nivelul ridicat al tensiunilor și contradicțiilor din dezbaterea publică actuală. Totodată, mesajul său sugerează că discursul politic și mediatic a ajuns într-o zonă în care atacurile și etichetele au devenit dominante.

„După ce l-am văzut pe CTP afirmând că Băsescu a făcut cel mai puțin rău României (în zece ani) și Nicușor Dan cel mai mult rău (într-un an), nu mai pot fi trist pentru ce postează unul, o mie sau un milion de imbecili oarecare”, scrie Crin Antonescu pe pagina sa.

Postarea fostului lider liberal a fost distribuită intens pe rețelele sociale și a generat numeroase reacții atât din partea susținătorilor, cât și a criticilor săi, pe fondul dezbaterilor tot mai aprinse privind direcția politică a României și poziționarea actualei administrații prezidențiale.

