Lege pentru cei care au casă la curte. Dacă aveți case și terenuri, este responsabilitatea voastră să distrugeți toate „buruienile dăunătoare” – plante care sunt reglementate legal pentru a proteja ecosistemele native. Legea statului denumește în mod specific aceste trei plante buruieni dăunătoare: ciulinul Canadei, tulichina și volbura de câmp.

Municipalitățile pot adăuga elemente la această listă pe baza recomandărilor din lista de specii invazive a Departamentului de Resurse Naturale din Wisconsin. Milwaukee nu menționează nicio specie suplimentară în ordonanțele sale, așa că cele trei sunt singurele plante considerate invazive.

Conform ghidului proprietar-chiriaș al Departamentului pentru Agricultură, Comerț și Protecția Consumatorilor, toate responsabilitățile de întreținere trebuie să fie clar definite în contractul de închiriere. Așadar, dacă sunteți chiriaș, contractul de închiriere ar trebui să precizeze dacă chiriașul sau proprietarul este responsabil pentru sarcini precum îndepărtarea buruienilor sau îngrijirea gazonului.

Nu există o regulă la nivel de stat, dar majoritatea ordonanțelor locale o limitează undeva între 17 și 30 cm. În Milwaukee, buruienile și iarba nu pot depăși 18 cm – aproximativ lungimea unui creion sau a unui smartphone.

Dacă autoritatea orașului primește o reclamație cu privire la o proprietate, Departamentul Lucrărilor Publice răspunde în termen de 24 de ore pentru a o inspecta, potrivit purtătorului de cuvânt Tiffany Shepherd. Reclamațiile pot fi depuse pe site-ul orașului sau la Centrul de Apel al orașului Milwaukee .

Dacă gazonul este prea înalt, orașul oferă un termen de 72 de ore pentru a fi tuns. Dacă nu faceți acest lucru, veți fi amendat cu 50 de dolari, iar suma poate crește cu alți 50 de dolari pentru fiecare abatere repetată, până la 300 de dolari.

Dacă remediați problema imediat, orașul poate anula amenda de 50 de dolari. Orașul poate trimite, de asemenea, un antreprenor să tundă iarba, iar proprietarul trebuie să îl plătească.

Milwaukee permite să plantați flori pe fâșia de iarbă dintre trotuar și stradă, atâta timp cât au o înălțime mai mică de 90 de centimetri. Florile nu pot bloca trotuarele și vizibilitatea șoferilor și nu pot crea pericole.

Numai proprietarul sau cineva cu permisiunea sa poate planta flori pe fâșia de iarbă dintre trotuar și stradă.