Conform Codului civil, orice gard, zid sau paravan amplasat pe linia de hotar dintre două proprietăți este considerat proprietate comună, dacă nu există un titlu de proprietate care să stipuleze altfel sau un semn de necomunitate. Aceasta înseamnă că ambii proprietari trebuie să contribuie proporțional la toate cheltuielile legate de gard, iar refuzul unui vecin de a plăti nu elimină obligația legală.

Construirea unui gard comun poate fi solicitată de oricare dintre vecini, iar ceilalți nu au dreptul să se opună. Cheltuielile trebuie împărțite egal, iar pentru a evita conflictele, este recomandat ca decizia să fie formalizată printr-un acord scris.

Acest acord ar trebui să cuprindă detalii precum tipul gardului, materialele utilizate, înălțimea și aspectul acestuia, dar și termenele de execuție. Stabilirea acestor elemente în scris asigură transparență și previne neînțelegerile ulterioare între vecini, fiind un pas esențial pentru menținerea relațiilor cordiale.

Întreținerea și reparațiile gardului trebuie, de asemenea, suportate proporțional de ambele părți. În situația în care deteriorarea gardului survine din vina unui vecin, de exemplu, din cauza unui utilaj, a lucrărilor neautorizate sau a unei intervenții neglijente, acesta va fi responsabil pentru plata integrală a reparațiilor.

Dacă un vecin refuză să contribuie, legea oferă instrumente clare pentru recuperarea cheltuielilor. Primul pas recomandat este negocierea amiabilă prin trimiterea unei notificări scrise, prin care se reamintesc obligațiile legale și se propune un termen rezonabil pentru plata sumelor datorate.

În caz de refuz persistent, poate fi solicitată evaluarea de către un expert pentru a stabili valoarea lucrărilor, iar în final se poate apela la instanță pentru obligarea vecinului la plata contribuției sale. Este esențial să se păstreze dovezi scrise, facturi și orice document relevant care să susțină cererea în instanță.

Legea prevede, de asemenea, situația în care gardul a fost construit inițial de un singur vecin. În astfel de cazuri, celălalt vecin poate dobândi dreptul de coproprietate prin plata jumătății valorii materialelor și manoperei actualizate, precum și, dacă este cazul, a jumătății valorii terenului pe care este amplasat gardul.

După achitarea acestei sume, gardul devine proprietate comună, iar ambele părți împart responsabilitățile și cheltuielile viitoare.