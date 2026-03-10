Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a trimis către Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat. Actul stabilește și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori.

Potrivit instituției, documentul creează cadrul legal pentru stabilirea unor zone-pilot în fondul forestier. În aceste zone nu va mai fi utilizat ciocanul clasic de marcat arborii.

În locul acestuia vor fi introduse echipamente moderne, deja utilizate în mai multe state europene. Ministerul Mediului arată că aceste tehnologii pot oferi un control mai eficient asupra exploatărilor forestiere.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că măsura a fost anunțată încă din decembrie anul trecut. Potrivit acesteia, noul sistem urmărește să reducă riscul falsificării ciocanului de marcat și exploatarea ilegală a arborilor.

Ministrul a arătat că există situații în care ciocanele de marcat sunt falsificate și utilizate pentru tăieri neautorizate. Noile dispozitive ar urma să contribuie la combaterea acestor practici.

Conform ordinului, zonele-pilot vor include măsuri suplimentare de monitorizare. În aceste suprafețe forestiere vor fi instalate sisteme de supraveghere video și vor exista controale permanente.

Ministrul Mediului a precizat că una dintre măsurile importante prevăzute de regulament este securizarea tuturor ieșirilor auto din aceste zone. Aceste puncte vor fi monitorizate video permanent.

Potrivit declarațiilor ministrului, sistemul va permite controlul continuu al activităților din zonele-pilot. Supravegherea va funcționa permanent, iar accesul auto va fi atent monitorizat.

Autoritățile consideră că aceste măsuri vor contribui la reducerea tăierilor ilegale și la creșterea transparenței în exploatarea resurselor forestiere.

„Așa cum am promis în decembrie anul trecut, am trimis la M.O. Ordinul de ministru care prevede ca în zonele-pilot de păduri să nu se mai folosească ciocanul de marcat. După cum am mai spus, există cazuri, în momentul de față, în care se falsifică ciocanul de marcat și sunt tăiați arbori fără a avea acest drept, iar aceste dispozitive de marcat, care sunt moderne și deja utilizate în multe state europene, vor ajuta în lupta noastră împotriva tăierilor ilegale! Vor fi zone-pilot unde vom utiliza aceste echipamente, vom avea inclusiv supraveghere video, control 24/24h, iar, în acest sens, o prevedere foarte importantă, ca măsură de control, este aceea că ieșirile auto ale acestor suprafețe trebuie să fie securizate, să fie supravegheate video”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Actul normativ stabilește și procedura prin care ocoalele silvice pot propune zone-pilot. Pentru acest lucru trebuie transmis către Garda Forestieră competentă un memoriu tehnic.

Documentația trebuie să includă delimitarea exactă a zonei-pilot, realizată cu ajutorul limitelor naturale și al fișierelor digitale de tip shapefile. De asemenea, trebuie prezentată lista unităților amenajistice incluse în zonă și proprietarii acestora.

Ocoalele silvice trebuie să transmită și coordonatele geografice ale tuturor punctelor de ieșire auto din perimetru. În plus, este necesară dovada monitorizării video permanente a acestor puncte, cu stocarea imaginilor pentru o perioadă de cel puțin trei luni.

Memoriul tehnic trebuie să includă și descrierea sistemului alternativ de marcare a arborilor destinați exploatării.

Ordinul introduce și elemente suplimentare de securitate pentru fișetele în care sunt păstrate ciocanele de marcat. Scopul acestor măsuri este prevenirea utilizării abuzive a acestor instrumente.

De asemenea, regulamentul prevede simplificarea unor proceduri pentru Garda Forestieră, cu scopul de a reduce birocrația.

În prezent, ciocanul de marcat aplică pe arborii destinați exploatării un indicativ care poate fi dificil de descifrat. Autoritățile arată că acest sistem poate fi falsificat sau utilizat ilegal.

Prin introducerea marcajelor moderne individuale, fiecare arbore va putea fi identificat mai precis. Ministerul Mediului susține că acest sistem va ajuta și organele de anchetă în cazurile în care sunt investigate prejudicii aduse fondului forestier.