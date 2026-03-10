Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că inspectorii sociali vor desfășura controale în perioada martie–mai 2026. Acestea vor avea loc la nivel național și vor analiza modul în care funcționează serviciile sociale rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Campania tematică poartă denumirea „Verificarea calității serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”. Potrivit instituției, obiectivul principal este asigurarea calității serviciilor și respectarea standardelor minime obligatorii de către centrele rezidențiale publice și private.

Acțiunea se desfășoară în baza Planului de control al Inspecției Sociale aprobat pentru anul 2026. Inspectorii sociali vor analiza condițiile de organizare și funcționare ale centrelor rezidențiale pentru adulți cu dizabilități.

De asemenea, vor fi verificate standardele de cost utilizate pentru finanțarea serviciilor sociale.

Potrivit ANPIS, campania de control va viza 419 servicii sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Printre acestea se numără centre de abilitare și reabilitare, centre de îngrijire și asistență, dar și centre respiro sau centre de criză.

Inspectorii sociali vor analiza și 27 de centre rezidențiale care au planuri de restructurare. Aceste centre sunt incluse într-un proces de reorganizare în 103 servicii sociale.

În același timp, verificările vor viza și servicii rezidențiale care funcționează fără licență de funcționare sau fără licență provizorie.

ANPIS a transmis că inspectorii vor monitoriza respectarea cerințelor legale și a standardelor de calitate. Scopul verificărilor este ca persoanele adulte cu dizabilități să beneficieze de condiții adecvate de trai și protecție.

La finalul campaniei de control, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va centraliza rezultatele verificărilor într-un raport tematic național.

Documentul va fi elaborat pe baza rapoartelor transmise de inspectorii sociali din fiecare județ. Raportul va include constatările făcute în timpul controalelor, concluziile rezultate și măsurile dispuse.

Reprezentanții ANPIS au precizat că această acțiune face parte din eforturile instituției de a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale.

Instituția a transmis că prin această campanie își reafirmă angajamentul privind calitatea serviciilor sociale și protecția persoanelor adulte cu dizabilități.